Milan x Como: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Nesta quarta-feira (18), Milan e Como se enfrentam, às 16h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida acontece no San Siro, em Milão, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Os milanistas vivem ótima fase com Massimiliano Allegri, estando em segundo lugar no campeonato, a oito pontos da rival Inter, mas com um jogo a menos.

Já o Como, passa por uma temporada que supera as expectativas. Na sétima colocação da tabela, a equipe comandada por Cesc Fàbregas se mantém firme na briga por vagas em competições europeias e tem mostrado competitividade longe de seus domínios, atuando com coragem mesmo diante de adversários tradicionais.

Notícias e prováveis escalações

O Milan chega sustentado por números expressivos. Após a derrota no primeiro turno, o time engatou uma sequência de 23 partidas invicto na Série A, com 15 vitórias e oito empates, a maior série atual entre as cinco principais ligas da Europa. Em casa, o desempenho também impõe respeito: são 11 jogos sem perder, com oito triunfos e três igualdades, reforçando o peso do San Siro na campanha.

O Como, por sua vez, tem sido competitivo como visitante. Em 11 jogos fora, sofreu apenas três derrotas e levou apenas nove gols, números que mostram solidez defensiva. Ainda assim, o momento recente inclui revés por 2 a 1 para a Fiorentina no último fim de semana. O histórico do confronto também pesa contra: o time não vence o Milan na Série A desde 1985, perdeu os últimos cinco encontros e viu os rossoneri triunfarem em dez dos 15 duelos mais recentes, além do 3 a 1 registrado no confronto de janeiro.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri

Como: Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kühn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas

Desfalques

Milan

Adrien Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.

Como

Álvaro Morata, suspenso. Além dele, Assane Diao, está fora por lesão. O zagueiro Goldaniga é dúvida para o duelo.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: San Siro, Milão, Itália

