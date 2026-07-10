Mikos Gouka: “Com essa oferta, o Feyenoord provavelmente terá que vender Read”

O jornal *The Nottingham Post* dedicou uma matéria detalhada a Givairo Read e, para isso, conversou com o jornalista Mikos Gouka, do *Algemeen Dagblad*. O jogador do Feyenoord está na mira do Nottingham Forest, e Gouka foi questionado sobre o jovem jogador.

Na quinta-feira, o Feyenoord recebeu uma proposta por Read. De acordo com o Feyenoord Transfermarkt, que costuma ter informações confiáveis, a proposta era de 25 milhões de euros, mas o clube de Roterdã a recusou imediatamente.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Forest ofereceu 17,5 milhões de euros. Segundo o guru das transferências, o Nottingham Forest deve voltar com uma nova proposta.

O Feyenoord parece estar com as cartas na mão e querer receber cerca de trinta milhões de euros. “Eles estão se mostrando inflexíveis, mas um acordo é possível”, disse Gouka ao veículo de imprensa inglês. “Robert Eenhoorn e Dévy Rigaux seguem uma política rígida: maximizar as receitas com transferências em vez de lucrar prematuramente.”

O clube de Roterdã espera uma nova oferta, melhorada, do Forest. “Se surgir uma oferta na faixa de 25 a 30 milhões de euros, o Feyenoord provavelmente será forçado a vendê-lo”, diz o analista do Feyenoord.

Read parecia estar de saída neste verão, mas afirmou no início desta semana que mantém todas as opções em aberto. Gouka também reconhece isso. “Read está certamente aberto a uma transferência.”

O lateral-direito vem despertando interesse no exterior há algum tempo. O Paris FC tentou contratar Read no inverno passado, mas ele optou, na época, por permanecer mais tempo no Feyenoord. O Bayern de Munique e o Manchester City também pareciam estar interessados no talentoso zagueiro, embora não esteja claro quão concreto esse interesse seja no momento.