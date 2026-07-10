Mikel Merino volta a ser o herói da partida e leva a Espanha às semifinais

A Espanha está classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Em uma partida de tirar o fôlego, a seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente derrotou a Bélgica por 2 a 1, graças aos gols de Fabián Ruiz e Mikel Merino. A Espanha enfrenta a França na terça-feira, às 21h, horário da Holanda, no AT&T Stadium, em Arlington.

Ainda antes do pontapé inicial, a Bélgica sofreu um grande revés. Youri Tielemans se lesionou durante o aquecimento, foi levado por um dos médicos para o vestiário e não voltou mais. Hans Vanaken assumiu seu lugar. Kevin De Bruyne e Jérémy Doku voltaram ao time titular dos belgas. Do lado espanhol, houve apenas uma mudança: Ruiz substituiu Pedri no meio-campo.

Ambas as equipes começaram a partida com cautela. A Espanha, como esperado, teve mais posse de bola, mas mal conseguiu transformar essa vantagem em chances claras na fase inicial. A Bélgica apostou principalmente nos contra-ataques de jogadores como Doku, mas a equipe do técnico Rudi Garcia também não conseguiu, a princípio, furar a defesa espanhola.

Após cerca de meia hora, saiu o primeiro gol para os espanhóis. Pela direita, Pedro Porro cruzou a bola para Dani Olmo, que estava desmarcado, mas viu seu chute ser defendido por Thibaut Courtois. No rebote, Ruiz foi rápido como um raio para empurrar a bola para o fundo da rede em meio à confusão: 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, a Bélgica atacou do nada. Na primeira chance real da partida, Charles De Ketelaere cabeceou com precisão um cruzamento medido de De Bruyne. Com isso, o atacante improvisado pôs fim à sequência de 649 minutos sem sofrer gols da Espanha.

Após o intervalo, o jogo mudou de rumo. A Espanha pareceu momentaneamente abalada e a Bélgica passou a se impor cada vez mais na partida. Ambas as equipes buscaram a vantagem e tiveram oportunidades, nas quais tanto Courtois quanto Unai Simón tiveram que se destacar.

Aos 71 minutos, a Bélgica sofreu mais um golpe. Courtois teve que sair de campo com lágrimas nos olhos, após ter se agarrado à parte superior da coxa esquerda pouco antes. O goleiro foi substituído por Senne Lammens, que imediatamente se viu em uma fase extremamente difícil, na qual a Espanha sentiu o cheiro de sangue.

Nos minutos finais, a partida se transformou em um jogo estratégico de xadrez, com a Espanha cada vez mais no comando. A Bélgica foi empurrada para o fundo do campo, mas parecia se manter firme diante da pressão crescente. No entanto, bem no final da partida, tudo deu errado. Um chute de longe de Pau Cubarsí não foi bem defendido por Lammens, e Mikel Merino reagiu com rapidez, aproveitando o rebote para marcar: 2 a 1.

Merino se coroou, assim, mais uma vez como o herói da Espanha. Ele já havia sido decisivo nas oitavas de final, quando marcou o 0 a 1 contra a Portugal nos acréscimos. Com a vitória, a equipe de De la Fuente se prepara para uma semifinal extremamente difícil contra a França.