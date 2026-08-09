Mikel Arteta faz declaração muito preocupante sobre Jurriën Timber

O retorno de Jurriën Timber ao Arsenal ainda vai demorar um pouco. Segundo o técnico Mikel Arteta, a recuperação do holandês levará pelo menos “algumas semanas”.

E isso enquanto Timber era esperado de volta à lista de relacionados para a Community Shield contra o Manchester City. A partida será disputada no próximo domingo, no Millennium Stadium, em Cardiff.

“Não posso entrar em muitos detalhes”, diz Arteta sobre o retorno previsto de Timber. “Jurrien está realmente fazendo bons progressos, isso sim. Ele está no campo e neste momento já faz bastante coisa, mas ainda vai levar semanas até que ele volte. Não posso dizer quantas.”

Timber perdeu a parte final crucial da última temporada por causa de uma lesão no tornozelo, mas estava em condições físicas suficientes para sair do banco na final da Champions League perdida nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

Na sequência, o versátil defensor foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção holandesa, mas logo deixou a preparação por causa de uma lesão na virilha. Neste momento, portanto, ele ainda segue em recuperação.

Um duro golpe para o Arsenal, já que William Saliba também não está à disposição por enquanto. O zagueiro sofreu uma lesão nas costas na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.

“Willy está atualmente em repouso”, diz Arteta sobre o caso. “Durante duas semanas, ele praticamente não pôde fazer nada para evitar que a lesão piorasse. A recuperação vai levar algum tempo e, assim que tivermos mais novidades, vamos informar.”