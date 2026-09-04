O ex-árbitro inglês Mike Dean provocou uma tempestade de polêmica ao revelar que praticava "jogos" particulares durante o apito de partidas da Premier League, entre eles o desafio pessoal de ficar o máximo de tempo possível sem usar o apito, ou permanecer dentro do círculo central do campo, em confissões que levantaram questionamentos duros sobre o profissionalismo e a integridade da arbitragem.

Dean afirmou, durante sua aparição no programa do ex-craque Jamie Vardy, que encarava esses desafios como uma espécie de brincadeira, ressaltando que conseguiu, em algumas partidas anteriores à implementação da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, ficar de 20 a 25 minutos sem tocar o apito, e que também tentou, em outra ocasião, permanecer dentro do círculo central por cerca de 15 minutos.

As declarações provocaram amplas críticas, depois que os críticos avaliaram que transformar as partidas da Premier League em espaço para esse tipo de desafio pessoal levanta pontos de interrogação sobre a natureza das decisões de arbitragem, especialmente porque Dean apitou centenas de jogos na competição ao longo de sua carreira.

Com o aumento da indignação, o ex-árbitro se viu obrigado a esclarecer sua posição por meio de suas contas nas redes sociais, afirmando que suas declarações não tinham a intenção de diminuir a integridade da arbitragem inglesa ou de colocar em dúvida seus colegas.

Dean disse: "Ao longo de 25 anos como árbitro profissional, sempre apliquei as regras do jogo da melhor forma que pude", esclarecendo que seu estilo se baseava em permitir a continuidade do jogo o máximo possível, dando preferência à aplicação de um critério mais elevado no que diz respeito aos contatos, desde que não exigissem uma intervenção da arbitragem.

Acrescentou que as faltas que exigiam intervenção eram tratadas por ele da maneira correta, enfatizando: "Não era minha intenção diminuir a integridade da arbitragem no meu país, e sempre respeitei a profissão e a responsabilidade que vêm com o fato de ser árbitro".

Dean havia se aposentado da arbitragem em 2022, depois de apitar mais de 550 partidas na Premier League ao longo de uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas.