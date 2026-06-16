Mika Godts se pronuncia claramente sobre seu futuro no Ajax

Em uma entrevista detalhada à ABA Today, a revista da Ajax Business Associates, Mika Godts relembra sua trajetória até agora no Ajax. O ponta-esquerdo belga admite que precisou de um tempo para se adaptar quando chegou a Amsterdã, em janeiro de 2023.

“Na ArenA dá para ver que o Ajax é um grande clube. Um clube histórico”, descreve Godts ao falar sobre o time que ficou em quinto lugar na última temporada. “Tive que me adaptar um pouco. À cultura diferente e ao ambiente diferente. Isso causou um pouco de tensão. Uma tensão positiva. A adaptação foi rápida. No fim das contas, tudo aconteceu de forma muito natural.”

Godts teve como técnico John Heitinga, que assumiu interinamente o cargo após a demissão de Alfred Schreuder. Sob o comando do ex-zagueiro, ele fez sua estreia contra o Fortuna Sittard. “Heitinga me perguntou por que eu tinha vindo para Amsterdã”, relembra o ponta de 21 anos. “Para poder jogar aqui, é claro, respondi. O técnico me disse que eu estava no time, que tinha uma vaga na escalação.”

Heitinga colocou Godts em campo contra o Fortuna como substituto de Dusan Tadic. “Foi um dia inesquecível. Estrear e jogar na ArenA é o que a gente sempre sonhou. Em campo, eu também estava bem tranquilo. Fiquei principalmente feliz por poder fazer minha estreia. Tentei participar da melhor maneira possível e queria mesmo mostrar algo para a torcida.”

Godts conseguiu superar Tadic alguns anos depois. O atacante marcou dezessete gols e deu doze assistências na última temporada, tornando-se assim o Jogador Mais Valioso da VriendenLoterij Eredivisie. Ele também foi o primeiro jogador do Ajax desde Tadic a atingir dois dígitos em ambas as categorias. “As estatísticas são importantes no futebol. Mas não devo me preocupar demais com elas. Preciso me concentrar principalmente no meu jogo, isso é importante para mim como atacante. E para a equipe.”

O cobiçado jogador do Ajax também passou por momentos de frustração na última temporada, como a derrota por 1 a 2 em casa contra o FC Twente. “Deixamos escapar muitos jogos desnecessariamente. Talvez, às vezes, não tenhamos disciplina suficiente para evitar que uma vantagem de 2 a 0 nos escape das mãos. Isso já aconteceu algumas vezes.”

Devido às suas excelentes atuações, Godts foi cotado por clubes como o Manchester United e o Napoli. No entanto, uma transferência de grande porte não é sua prioridade neste verão. “O foco está no Ajax. Para chegar mais longe, preciso continuar jogando bem. Mas o que fazemos como time é o mais importante. Se eu continuar jogando bem e o Ajax também estiver indo bem, isso é o que há de melhor.”

Godts ainda tem contrato com o Ajax por mais três temporadas e não será uma opção barata para os clubes interessados. O Transfermarkt estima seu valor atual em 35 milhões de euros, mas é bem provável que o preço pedido seja ainda mais alto.