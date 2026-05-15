Mika Godts não faz parte da seleção da Bélgica para a Copa do Mundo, conforme anunciou o técnico Rudi García na coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira.

Godts estreou-se pelos Diabos Vermelhos no final de março, em um amistoso contra os Estados Unidos (2 a 5), mas não conseguiu convencer o técnico.

O ponta do Ajax marcou 17 gols e deu 12 assistências em 31 partidas da VriendenLoterij Eredivisie nesta temporada.

Jorthy Mokio também não está na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo. O meio-campista do Ajax, que disputou uma partida pelos Diabos Vermelhos, decidiu recentemente vincular seu futuro internacional ao Congo, que também estará presente na Copa do Mundo.

O técnico Garcia, porém, convocou Jérémy Doku e Leandro Trossard para a posição de ponta esquerda. Os dois estão causando furor nesta temporada, respectivamente no Manchester City e no Arsenal.

Outros nomes conhecidos na convocação são Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Youri Tielemans. A Bélgica enfrenta Egito, Irã e Nova Zelândia no Grupo G da Copa do Mundo.

A convocação completa da Bélgica

Goleiros : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Defensores : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele, Joaquin Seys (ambos do Club Brugge), Thomas Meunier, Nathan Ngoy (ambos do Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Milan)

Meio-campistas : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana, Youri Tielemans (ambos do Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)