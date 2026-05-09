Mika Godts está aberto a ficar mais uma temporada no Ajax. É o que afirma o ala de 20 anos em seu próprio documentário.

No curta-metragem “Mika Godts: em equilíbrio”, o belga reitera que não tem pressa em deixar o Ajax. Além disso, segundo o atacante, ainda não surgiram propostas concretas de outros clubes.

Godts ainda tem muitos objetivos em Amsterdã. “Sempre disse que quero conquistar um título. Conheço o Ajax como um clube que quase sempre é campeão com facilidade, e isso não aconteceu agora.”

“No ano passado, deixamos o título escapar e o PSV foi, este ano, e não gosto de admitir, melhor. Isso dói, mas dá vontade de mostrar que o Ajax continua sendo o Ajax. Que vamos conquistar novamente os títulos que merecemos.”

“Sempre disse isso e espero poder viver isso ainda. Tudo depende de vários fatores, mas meu objetivo e meu sonho continuam sendo conquistar um título”, afirmou Godts.

Godts tem contrato com o Ajax até meados de 2029. Apesar de sua excelente temporada, ele poderia “simplesmente” jogar no Johan Cruijff ArenA no ano que vem. “Talvez ninguém chegue no verão, não dá para saber. Sempre disse às pessoas ao meu redor que gosto muito de estar aqui e quero conquistar um título. Se eu ficar no ano que vem, ficarei muito feliz.”

De acordo com o Transfermarkt, Godts vale 25 milhões de euros. Em 107 partidas pelo Ajax, ele marcou 25 gols e deu 24 assistências.