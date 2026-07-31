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Sydney Jordan

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Mika Godts ainda pode deixar o Ajax: gigante absoluto da Europa se apresenta

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O Paris Saint-Germain abriu as primeiras conversas sobre a chegada de Mika Godts, informa Fabrizio Romano na noite desta sexta-feira. O PSG vê o ponta belga como um reforço importante, mas terá de abrir os cofres: o Ajax exige uma soma milionária pelo jogador criativo.

Os parisienses veem o ponta belga como um reforço extra ao lado de Maghnes Akliouche, cuja transferência está praticamente concluída. O Ajax queria muito manter o atacante de 21 anos, mas já está ciente da aproximação do PSG.

O bicampeão da Champions League já conta com Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Bradley Barcola como múltiplas opções pelo lado esquerdo. No entanto, tudo indica que este último vai deixar a capital francesa. Barcola estaria se recusando a renovar seu contrato e vem sendo ligado ao Liverpool.

Agora que o PSG fez seu movimento, existe a possibilidade de o Ajax acabar perdendo Godts neste verão. Segundo Tim van Duijn, da Voetbal International, o clube de Amsterdã está, de fato, ciente do interesse, que já existe há mais tempo. O Ajax, porém, não quer liberar o belga facilmente e exige uma soma milionária.

Em entrevista à Ziggo Sport, Godts afirmou nesta semana que quer permanecer no Ajax neste verão. "Espero simplesmente disputar o título na próxima temporada. Sinto que nós, como equipe, podemos fazer isso", disse.

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O repórter Sam van Royen observou em seguida que a janela de transferências ainda ficará aberta por mais de um mês e meio e que um 'bom clube' ainda pode aparecer.

"Aí teremos de ver isso. Por enquanto não há nada, não existe nada acontecendo e estou muito, muito feliz nesta ArenA", concluiu o habilidoso atacante, que ainda tem contrato por mais três anos em Amsterdã.

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