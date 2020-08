Palmeiras 2020 de Luxemburgo venceu menos que os de Mano e Felipão

No corte de 20 partidas, o time de 2020 não vem sendo tão diferente quanto as versões anteriores - exceção é a posse de bola

O foi campeão paulista nesta temporada 2020, mas ainda está longe de agradar com o futebol apresentado. No último sábado (15), a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo empatou por 1 a 1 com o Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sem jogar bem. Foi o 20º compromisso oficial sob o comando do treinador nesta sua quinta passagem pelo clube, e na comparação com seus antecessores mais recentes o saldo não é muito diferente.

Na comparação com Mano Menezes, que deixou o Palmeiras em dezembro de 2019 justamente após 20 partidas, e com as primeiras duas dezenas de duelos travados tendo Luiz Felipe Scolari na área técnica no ano passado, Luxemburgo venceu menos (10 contra 11 de Mano e Felipão) e empatou mais (8). Mano Menezes foi quem acumulou mais derrotas (5 contra duas de Felipão e Luxa).

Palmeiras JOGOS VIT EMP DER Felipão 2019 20 11 7 2 Mano 2019 20 11 5 4 Luxemburgo 2020 20 10 8 2

Entretanto, se o importante fosse apenas os resultados seria normal considerar este trabalho de Luxemburgo melhor. Afinal de contas, ele já conquistou um título nesta temporada, o , enquanto em 2019 o Palmeiras passou em branco. Acontece que, depois do choque de realidade causado pelo de Jorge Jesus no último ano, cresceu também a pressão para que os alviverdes demonstrassem um domínio maior em suas exibições. Para que jogassem melhor.

O Palmeiras 2020 de Luxemburgo até tem mais a bola e pisa mais nas áreas dos oponentes, ainda que não consiga traduzir isso costumeiramente em boas finalizações. Nesta comparação, os piores números são os de Mano Menezes, mas cabe aqui uma contextualização: nos primeiros 20 jogos de Felipão em 2019, sua equipe ainda estava na disputa do estadual – assim como agora com Luxemburgo – enquanto Mano disputou apenas partidas de Brasileirão. E o desempenho palmeirense contra equipes da Série A em 2020 é um dos tantos alvos de críticas, uma vez que a equipe de Vanderlei não venceu nenhuma vez: foram seis empates e duas derrotas.

Palmeiras GOLS PRÓ GOLS CONTRA POSSE (média) Felipão 2019 27 7 51,45 Mano 2019 30 18 53,02 Luxemburgo 2020 28 10 57,94

Tendo um pouco mais a bola não é o bastante para refletir um jogo à altura das expectativas. Hoje o Palmeiras não joga tão diferente do que fazia em 2019 sob o comando de Felipão. E o decorrer daquela temporada mostrou que não era o bastante para manter a rotina anterior de títulos conquistados. Ter mais a bola não é reflexo de domínio em partidas. O Palmeiras pode fazer melhor.