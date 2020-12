Miguel Ángel Ramírez espera Inter e diz que "pernas tremeram" no estádio do Corinthians

Treinador espanhol, que disse ter perdido o cabelo por conta do futebol, ressurge como uma opção para o futebol brasileiro

O está muito próximo de anunciar Miguel Ángel Ramírez como seu novo treinador. O acerto entre as partes já aconteceu e o técnico espanhol já fala sobre a expectativa de treinar o gigante brasileiro. Em entrevista ao El País, Ramírez disse estar com "borboletas no estômago" por trabalhar no e citou a emoção de comandar um jogo na Neo Química Arena, casa do .

Na metade de dezembro, Ramírez anunciou, em entrevista coletiva, que estava deixando o , embora ainda não tivesse falado a respeito de seu novo clube. Agora, entretanto, o natural de Las Palmas falou sobre esse novo desafio em sua carreira.

"Há essas borboletos no estômago pelo incerto, mas esse passo eu vejo mais como uma oportunidade, mais que como uma ameaça, para seguir explorando meus limites. Se o futebol profissional me disser que não estou preparado, eu vou para outra coisa. Não tenho medo do fracasso, sempre penso que venho de uma ilha muito bonita e o pior que pode me acontecer é voltar a viver nesse paraíso", declarou Ramírez ao El País.

Assim como muitos europeus, o espanhol Ramírez se surpreendeu com as torcidas sul-americanas. Ele citou até o jogo do Independiente del Valle contra o Corinthians, na semifinal da de 2019, quando venceu e se classificou para a finalíssima.

"Nunca havia jogado em um estádio como o da de . Tínhamos 5 a 0 a favor, no jogo de ida, mas essa torcida conseguia te deixar em dúvida. Era a primeira vez que enfrentava um jogo eliminatório e com essa pressão da torcida. Minhas pernas tremiam. A mesma coisa aconteceu no estádio do Corinthians e no do . Na final da Copa Sul-Americana, contra o , com 40 mil argentinos gritando, foi gasolina nas minhas veias", detalhou o espanhol.

Tudo já parece certo e apenas detalhes separam o Internacional de um anúncio oficial do treinador, tentado pelo , como novo comandante técnico do Inter.

Após a saída de Eduardo Coudet, o histórico Abel Braga assumiu o comando, mas sua permanência deve durar mais poucos dias. É possível que o Inter termine a atual temporada do Brasileirão já de técnico novo.