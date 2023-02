Midtjylland x Sporting ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nas oitavas de final, Midtjylland e Sporting se enfrentam na tarde desta quinta-feira (23), às 14h45 (de Brasília), na Dinamarca, pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. Como empataram o primeiro duelo por 1 a 1, quem vencer avança ao mata-mata. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Sporting entrou na Liga Europa 2022/23 depois de ficar em terceiro lugar do Grupo D da Champions League, com sete pontos. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas, enquanto o Midtjylland ficou em segundo lugar no Grupo F da Europa League com oito pontos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Sporting registra duas vitórias e um empate. O Midtjylland nunca venceu o time português e busca quebrar o jejum nesta quinta.

Prováveis escalações

Sporting: Adan; Inacio, Coates, Reis; Bellerin, Gonçalves, Ugarte, Santos; Edwards, Trincao, Chermiti.

Midtjylland: Lossl; Andersson, Dalsgaard, Gartenmann, Paulinho; Gigovic, Sorensen, Olsson; Isaksen, Heiselberg, Andreasen.

Desfalques

Sporting

Lesionado, Daniel Bragança segue fora.

Midtjylland

Emiliano Martinez cumprirá suspensão, enquanto Junior Brumado está lesionado.

Quando é?