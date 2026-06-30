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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Mido elogia o Marrocos após a eliminação da Holanda

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Uma grande conquista

Kal Ahmed Hossam Mido, ex-jogador da seleção egípcia e do Zamalek, elogiou o Marrocos após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina espera chegar o mais longe possível na Copa do Mundo de 2026 e disputar o título mundial, após sua emocionante classificação para as oitavas de final, conquistada com uma vitória difícil sobre a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação.

Mido escreveu em sua conta na rede “X”: “Parabéns ao Marrocos, que possui uma grande história no futebol... O primeiro país árabe e africano a liderar seu grupo em 1986 e detentor do melhor desempenho árabe e africano em 2022”.

E acrescentou: “O Marrocos é o país de Ahmed Faras e Badou Zaki... o país de Naïbet, Chibou e Mustapha Hadji... o país de Hakimi e Bono... o país de Fawzi Lakjaa. Vocês merecem a vitória e o lugar entre os grandes... mil parabéns”.

Vale lembrar que a seleção marroquina enfrentará o Canadá nas oitavas de final, no próximo sábado.

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