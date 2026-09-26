Ahmed Hossam, o "Mido", ex-craque da seleção do Egito, comentou a saída de Mohamed Salah do estágio dos Faraós neste sábado, após o empate sem gols com Angola, ontem, no Estádio do Cairo, na abertura das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Salah havia deixado a concentração depois de notícias sobre uma tensão com o técnico Hossam Hassan, por conta de sua substituição precoce aos 61 minutos diante de Angola, enquanto a Federação Egípcia de Futebol afirmou que o ex-craque do Liverpool não disputará o próximo confronto contra o Sudão do Sul "para preservá-lo", tendo em vista que a partida será disputada em gramado sintético.

Leia também

Klopp tenta despertar um cadáver

Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

A esse respeito, o "Mido" escreveu, por meio de sua conta na plataforma "X": "A saída de Mohamed Salah da concentração da seleção diante das circunstâncias atuais é uma catástrofe em todos os sentidos!! Que o capitão deixe o estágio em meio a essas circunstâncias é um indício de que há caos na concentração da seleção".

E o ex-atacante do Tottenham e da Roma prosseguiu: "Para mim, como homem do futebol, garanto a vocês que as coisas saíram do controle, e é preciso a intervenção dos senhores responsáveis. A seleção do Egito não é um brinquedo na mão de qualquer pessoa. O pedido de desculpas do capitão Hossam por suas declarações, de forma oficial, tornou-se algo inevitável no menor tempo possível!".

Hossam Hassan também havia dirigido críticas aos clubes do Campeonato Egípcio, além de ter falado de forma negativa sobre o goleiro do Al Ahly, Mohamed El Shenawy.

A seleção do Egito está programada para enfrentar o Sudão do Sul na próxima terça-feira, na segunda rodada das eliminatórias, antes de encerrar o período da data Fifa com um amistoso contra a África do Sul, no dia 4 de outubro.



