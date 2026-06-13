A seleção marroquina foi alvo de críticas severas por parte de alguns jornalistas sauditas, antes do esperado confronto contra o Brasil, marcado para a manhã deste domingo, no âmbito da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina está no Grupo C, que inclui Brasil, Haiti e Escócia, e a maioria das previsões aponta para uma fácil classificação dos “Leões do Atlas” para as oitavas de final.

Mohsen Al-Jamaan, ex-jogador da seleção saudita e atual comentarista esportivo, declarou ao canal saudita “Al-Riyadiah”: “O Brasil possui um elenco fantástico, e o que distingue esse grupo é a experiência e a solidez; a idade não representa importância para mim”.

Ele acrescentou: “Da defesa ao meio-campo e ao ataque, a seleção brasileira conta com um elenco capaz de derrotar o Marrocos e as outras seleções”.

E continuou: “O Marrocos pode apresentar um bom futebol, mas a crise reside na confusão que domina as decisões administrativas relacionadas à troca de treinadores; não sei qual será a estratégia do atual técnico, o que tornará as coisas mais difíceis contra o Brasil”.

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E acrescentou: “A continuidade é um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer seleção, e é isso que está acontecendo atualmente na Argentina, pois a permanência de Scaloni resultou em conquistas, mas o caos domina o Marrocos”.

Por sua vez, o jornalista Nabil Nakshbandi disse ao mesmo tempo: “O Marrocos tornou-se claramente enigmático; é verdade que conquistou muitas vitórias na era moderna, mas há uma situação estranha que não consigo entender na tomada de decisões”.

E explicou: “A seleção brasileira conta com jogadores incríveis, especialmente no terço ofensivo, liderados por Vinícius e Raphinha, com Casemiro atrás deles, e seu único problema é a coesão”.

E continuou: “A partida contra o Marrocos será a mais difícil para o Brasil na fase de grupos, mas o time tem capacidade para vencer, pois o técnico dos Leões do Atlas ainda não definiu uma escalação clara até o momento”.

E concluiu: “Espero que a seleção marroquina se apresente da maneira esperada, especialmente Yassine Bounou, que teve uma temporada abaixo do esperado com o Al-Hilal”.



