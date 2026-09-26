Mídia inglesa: 'Manchester City é rebaixado da Premier League após decisão histórica'

O Manchester City deve ser atingido de forma sem precedentes após a decisão desta quinta-feira no longo caso sobre as regras financeiras da Premier League, essa é a convicção de respeitados veículos da imprensa britânica. O gigante inglês foi considerado culpado pela comissão independente em 114 das 115 acusações. Segundo o The Telegraph, agora está claro: "Rebaixamento para o Manchester City", estampa o jornal em grande destaque.

O caso gira em torno de supostas violações financeiras no período entre 2008 e 2018. Durante a batalha judicial, que já acontece desde 2024, o City sustentou que tinha "provas irrefutáveis" de sua inocência, mas, de acordo com o The Telegraph, a comissão independente desmontou completamente essa posição. O jornal fala em possivelmente "a decisão judicial mais impactante de todos os tempos no futebol inglês".

The Telegraph entende que uma infração excepcional também deve ser punida com uma sanção excepcional. “Para o Manchester City, a desagradável verdade agora não pode mais ser suavizada”, escreve o editor-chefe de esportes Oliver Brown, que descreve um rebaixamento por várias divisões como “um ponto de partida apropriado”. Segundo ele, a partir de agora haverá um asterisco simbólico ao lado de todos os vinte grandes títulos conquistados pelo City no período em questão.

Mas, segundo o jornal, não deve parar por aí, porque também os sete títulos da Premier League desse período deveriam ser colocados em discussão. The Telegraph faz uma comparação com Lance Armstrong, que perdeu todas as suas sete vitórias finais no Tour de France depois de ser suspenso por toda a vida. “Esses feitos hoje estão tão manchados que, na prática, se tornaram irrelevantes”, diz o julgamento devastador sobre os títulos do City.

A retirada desses títulos poderia ter enormes consequências para os livros de história do futebol inglês. O Manchester United terminou atrás do City em 2012 e 2018, e o Liverpool foi vice em 2014, 2019 e 2022, embora o The Telegraph também mencione a possibilidade de não redistribuir esses campeonatos. Para isso, o jornal cita a Itália, onde o título da Serie A de 2005 ficou vago após o escândalo de Calciopoli.

Uma antiga declaração do ex-técnico do City Pep Guardiola também ganha novo significado com o veredicto. “Não vou deixar meu futuro depender da questão de estarmos na Premier League ou na League One”, disse o treinador em novembro de 2023 sobre as possíveis consequências. The Telegraph observa, com fina ironia, que Guardiola já está de volta a Barcelona e afirma que jogar no terceiro nível talvez ainda acabe sendo um dos menores problemas do City.

Outros clubes da Premier League já avaliam as consequências da decisão. Segundo o The Times, vários clubes já haviam contratado advogados de ponta para investigar se têm direito a compensação, por exemplo porque perderam receitas de Champions League ou bônus de patrocinadores por causa do desempenho do City. Com isso, uma ação conjunta por danos de vários clubes ingleses também pode ser uma possibilidade.

É esperado que o City recorra, o que significa que a batalha judicial ainda não precisa estar definitivamente encerrada por enquanto. Ainda assim, o tom na Inglaterra após a decisão é sem precedentes: onde a perda de pontos já pode levar ao rebaixamento, agora já se fala até em exclusão da Premier League e em uma queda por várias divisões.

The Telegraph resume a situação de forma eloquente: “Estamos realmente em um terreno sem precedentes, e isso exige uma punição sem precedentes.”