Jordan Henderson teve uma estreia oficial particularmente complicada pelo Chelsea. O ex-meio-campista do Ajax começou como titular na noite de sexta-feira contra seu antigo clube Brentford, mas não conseguiu evitar uma dolorosa derrota por 3 a 0. Após a partida, a imprensa inglesa não poupou o meio-campista de 36 anos.

Henderson estava recuperado de uma lesão no punho sofrida durante a Copa do Mundo e recebeu do técnico Xabi Alonso sua primeira chance como titular pelo Chelsea. O meio-campista atuou como o jogador mais defensivo em um bloco de dois e foi vaiado em praticamente todos os toques na bola pelos torcedores do Brentford, clube com o qual ainda tinha contrato na temporada passada.

Segundo o Evening Standard, Henderson mal conseguiu acelerar o jogo do Chelsea. "Tudo foi lento demais", escreve o jornal. Henderson deveria dar equilíbrio como volante, mas, segundo o veículo, faltaram claramente precisão e profundidade em seus passes. Isso lhe rende nota 4.

O The Sun também dá nota 4 a Henderson. O jornal viu o veterano participar de algumas combinações simples, mas constatou que seus passes foram com muita frequência para o lado ou para trás. Além disso, suas bolas paradas não convenceram.

Foi principalmente no segundo gol do Brentford que tudo deu errado. Henderson perdeu a bola, e então Mikkel Damsgaard lançou Kevin Schade em profundidade. O goleiro Emiliano Martínez ainda conseguiu defender a finalização, mas Igor Thiago apareceu atento e mandou o rebote para o gol. Segundo o The Sun, Henderson teve responsabilidade direta no decisivo 2 a 0.

A torcida do Brentford claramente aproveitou o momento e se dirigiu imediatamente ao ex-jogador do clube. "Jordan, Jordan, what's the score?", ecoou das arquibancadas.

Outro ponto que chamou atenção foi que o ex-Ajax Jorrel Hato ficou no banco durante toda a partida.