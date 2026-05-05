Micky van de Ven recebe o maior elogio como capitão do Tottenham Hotspur

Troy Deeney ficou impressionado no domingo com Micky van de Ven, que conquistou pontos muito importantes com o Tottenham Hotspur na visita ao Aston Villa (1 a 2). O ex-atacante do Watford, entre outros clubes, incluiu o holandês em sua Seleção da Semana da BBC.

Van de Ven usa a braçadeira de capitão no Tottenham desde que Cristian Romero ficou fora por lesão. Deeney constata que a capitania dá confiança ao zagueiro versátil.

“Em uma partida que o Tottenham precisava vencer, ele se destacou”, elogia Deeney a Van de Ven. “Ele foi um verdadeiro líder com sua velocidade e algumas entradas importantes. E isso não é algo que eu costumo dizer sobre ele.”

Há algumas semanas, a situação era completamente diferente para Van de Ven. O jogador da seleção holandesa ficou bastante chateado após a derrota por 1 a 0 para o Sunderland, e a mídia inglesa temia o pior para o clube londrino. Após vitórias sobre o Wolverhampton Wanderers (0 a 1) e o Aston Villa (1 a 2), o Tottenham está de repente acima da zona de rebaixamento.

A recuperação do Tottenham também é uma boa notícia para o técnico Ronald Koeman. Van de Ven, com 19 partidas pela seleção, parece ter garantido uma vaga na lista definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo, que será divulgada em breve.

Van de Ven ainda entrará em campo três vezes nesta temporada com a camisa do Tottenham. O Leeds United (11 de maio) e o Everton (24 de maio) visitam o norte de Londres, com o clássico contra o Chelsea, finalista da FA Cup, marcado para 19 de maio.