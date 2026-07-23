O Ajax defronta o FK Vojvodina na segunda pré-eliminatória da Conference League. O treinador Míchel já divulgou a sua equipa.

Marc-André ter Stegen ainda não chegou, pelo que Maarten Paes está na baliza dos amsterdameses. Lucas Rosa (à direita) e Owen Wijndal (à esquerda) ocupam os flancos. Isso significa que o reforço Caio Henrique começa no banco. Aaron Bouwman e o regressado Daley Blind são os centrais.

Youri Regeer garante o controlo no meio-campo. Aos outros médios, Davy Klaassen e Oscar Gloukh, cabe a tarefa de procurar a ligação com a linha atacante do Ajax.

Kasper Dolberg recebeu recentemente minutos frente ao Olympiakos e surge no onze inicial contra o Vojvodina. Steven Berghuis arranca no flanco direito e Mika Godts terá de garantir o perigo a partir do lado esquerdo.

A segunda mão contra o Vojvodina está agendada para quinta-feira, 30 de julho. Pelo meio, o Ajax faz um amigável frente ao inglês Burnley. Em caso de vitória sobre o clube sérvio, segue-se uma terceira pré-eliminatória e, eventualmente, os play-offs.

Onze do FK Vojvodina:

Onze do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.