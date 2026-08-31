Michel Platini ataca Infantino e exige sua saída

O francês Michel Platini, ex-presidente da União Europeia de Futebol, atacou Gianni Infantino, presidente da FIFA, com quem já trabalhou na UEFA.

Essa relação está agora completamente rompida, já que Platini recentemente entrou com uma ação judicial contra o presidente da FIFA sob as acusações de "tráfico de influência", "conspiração para cometer difamação" e "calúnia".

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O ex-presidente da União Europeia de Futebol não escondeu suas reservas em relação ao seu antigo assessor, durante sua participação no programa do clube "Canal Futebol": "Ele era assim até certo ponto, mas estava subordinado a um chefe acima dele. Sempre soube que ele era apaixonado por dinheiro e poder".

Em resposta às tensões recentes em torno da FIFA e de seu presidente, Platini desferiu um ataque mais amplo à atual gestão do futebol, afirmando que os verdadeiros líderes não são os que ocupam os cargos dos órgãos administrativos.

E declarou: "Acredito que o futebol é uma bela celebração, é algo importante. O futebol gira em torno das partidas... isso é política. É uma imagem em miniatura de pessoas que acreditam ser governantes do futebol. Mas os governantes do futebol são os que se parecem com Mbappé, Zidane e Maradona".

E continuou: "São burocratas que chegam a determinados cargos, obtêm glória e dinheiro, e depois os perdem. Precisamos de jogadores".

Já em relação a Infantino, sua avaliação foi categórica: "Ele fracassou, porque é o garantidor das regras do jogo. Não as respeitou, deve ir embora".

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