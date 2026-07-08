Míchel já estabelece um padrão muito alto no Ajax

Míchel está muito feliz com a oportunidade que o Ajax lhe ofereceu. O técnico espanhol chegou a dizer à ESPN que é “um sonho” estar atualmente como técnico de um dos principais clubes da Holanda.

“Estou em um dos clubes com a história mais bonita do futebol europeu. Para mim, este é um passo muito importante na minha carreira e quero garantir que seja bem-sucedido. Estou extremamente entusiasmado e muito motivado para fazer um excelente trabalho”, comemora Míchel, do centro de treinamento do Ajax em Garderen, na província de Gelderland.

O novo técnico principal está impressionado com as possibilidades do Ajax. “Temos um time com muito talento. Só que o talento por si só não basta para ter um bom desempenho”, afirma Míchel, que quer ver surgir uma cultura de esporte de alto nível na Johan Cruijff ArenA.

“O futebol é um esporte coletivo. Todos precisam trilhar o mesmo caminho, seguir a mesma direção e lutar juntos pelos mesmos objetivos. O Ajax precisa voltar ao lugar onde a história diz que o clube deve estar: disputando os títulos.” A filosofia de Míchel é clara: “Queremos buscar o gol adversário. Queremos atacar, ser dominantes e recuperar a posse de bola o mais rápido possível.”

“O Ajax sempre foi um clube ofensivo. Um clube que busca o gol adversário. Não quero perder esse DNA; pelo contrário, quero fortalecê-lo. Quero que o Ajax volte a ser um time que joga agressivamente para frente e queira vencer todas as partidas tomando a iniciativa”, afirma o ambicioso técnico aos torcedores do Ajax.

O diretor técnico Jordi Cruijff quer que o Ajax dispute o título nacional, uma ambição que soa como música aos ouvidos de Míchel. “Por que não? No Girona, vivi a experiência de jogarmos a Liga dos Campeões em um ano e sermos rebaixados no ano seguinte. Cada temporada é diferente.”

“Se conseguirmos formar um grupo coeso, como uma família, poderemos disputar o título. Vamos ver”, afirma o novo técnico do Ajax.