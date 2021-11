Michael vira 'o cara' do ataque do Flamengo enquanto astros ficam abaixo do esperado

Michael se tornou o principal nome do Flamengo nesta temporada, em especial na disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante participou diretamente de sete dos últimos 17 gols marcados pela equipe na competição, o que corresponde a 41,17% dos tentos anotados no período. Ele fez seis gols e deu uma assistência nos últimos dez compromissos do time comandado por Renato Gaúcho.

O atacante de 25 anos sucumbiu até os astros do Fla em meio à boa fase na temporada. Ele é o artilheiro do time nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro. O Robozinho, como foi apelidado, marcou seis vezes, enquanto o segundo jogador com mais gols, Pedro, fez apenas três, metade do que foi feito por Michael.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A participação direta em gols, o que inclui também assistências, mantém Michael em vantagem. Ele participou de sete gols ao todo, com seis bolas na rede e um passe. A vice-liderança neste quesito é dividida entre Pedro e Gabigol, ambos com quatro participações.

O jogador se tornou o principal nome do Flamengo de Renato Gaúcho. Arrascaeta e Bruno Henrique, que costumavam ser destaques, tiveram problemas clínicos. O uruguaio teve uma lesão na coxa em ação pela seleção uruguaia e não tem previsão para retorno aos gramados. O atacante, por sua vez, se recuperou recentemente de estiramento muscular na coxa esquerda.



Gabigol participou de quatro dos últimos 17 gols do Flamengo no Brasileirão (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Gabigol endossou a lista de desfalques da comissão técnica recentemente e precisou tratar uma entorse no tornozelo direito. Outro atacante, Pedro, teve um problema físico. O atleta precisou passar por uma artroscopia para correção no menisco do joelho direito.

Para piorar, Éverton Ribeiro foi bastante irregular nas recentes atuações do Flamengo. O meio-campista pouco contribuiu ofensivamente e só participou de um gol do time nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão – ele esteve em seis destes, todos na condição de titular.

Participações em gols nos últimos dez jogos do Flamengo:

7 participações - Michael

4 participações - Pedro e Gabigol

3 participações - Andreas Pereira

2 participações - Bruno Henrique

1 participação - Éverton Ribeiro, Kenedy, Renê, Rodinei, Arrascaeta, Matheuzinho e Vitinho