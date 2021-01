Flamengo recebe propostas por Léo Pereira e Michael

Diretoria analisa ofertas de empréstimo mas não se empolga com essa possibilidade num primeiro momento

Everton Ribeiro não é o único jogador do Flamengo que desperta o interesse do futebol árabe. Quem também vem sendo seguido de perto é o atacante Michael, que recebeu uma proposta de empréstim de um clube árabe, a notícia foi trazida pelo canal Paparazzo e confirmada pela reportagem. O Rubro-Negro, no entanto, não se viu animado com a oferta.

Além da dupla, o zagueiro Léo Pereira virou alvo do , da , notícia que foi trazida pelo GE e confirmada pela reportagem. Segundo apuração da Goal, apesar de esperar a partida contra o para analisar mais afundo os cenários, num primeiro momento, a proposta de empréstimo com opção de compra não agradou.

O zagueiro foi comprado no início de 2019 em um investimento acima dos R$ 30 milhões, à época, junto ao -PR. Já Michael custou aos cofres do cerca de R$ 34 milhões, após ser eleito como revelação do último Campeonato Brasileiro com as cores do . A preferência do clube é por fazer negócios em definitivo ou ao menos com obrigação de compra.

Com faturamento reduzido em 2020 em função da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo optou por diminuir o tamanho do elenco negociando alguns jogadores que não vinham sendo muito utilizados: caso do atacante Lincoln, vendido ao Vissel Kobe, do Japão, time do ex- Andrés Iniesta.