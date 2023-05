Miami Heat x Boston Celtics jogo 6, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Leste dos Playoffs 2023

Times de Jayson Tatum e Jimmy Butler jogam a sexta partida da final neste sábado (27); veja como acompanhar na TV e na internet

O Boston Celtics vai à Miami neste sábado (27) para enfrentar o Heat de Jimmy Butler pela sexta partida da Final da Conferência Leste da NBA 2023. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, do SporTV e TNT Sports, na televisão fechada, e nos streamings NBA League Pass e Amazon Prime Video.

O Celtics precisa da vitória de qualquer jeito para forçar um jogo 7 entre as equipes. A equipe liderada por Jayson Tatum segue em busca de fazer história, já que nunca na história da NBA uma equipe virou uma série de playoffs após o adversário abrir uma vantagem de 3 a 0. Do outro lado, o Miami Heat precisa apenas de uma vitória para se classificar para a decisão da NBA contra o Denver Nuggets.

No último duelo entre as equipes da Conferência Leste, foi o camisa 0 Jayson Tatum que se destacou com a camisa do Boston Celtics. O atleta anotou 21 pontos, oito rebotes e 11 assistências. Pelo lado do Heat, o ala Duncan Robinson foi o cestinha da equipe, com 18 pontos anotados.

Os jogos de Celtics x Heat

Jogo 1: Celtics 116 x 123 Heat, às 21h30 de 17 de maio, em Boston

Jogo 2: Celtics 105 x 111 Heat, às 21h30 de 19 de maio, em Boston

Jogo 3: Heat 128 x 102 Celtics, às 21h30 de 21 de maio, em Miami

Jogo 4: Heat 99 x 116 Celtics, às 21h30 de 23 de maio, em Miami

Jogo 5: Celtics 110 x 97 Heat, às 21h30 de 25 de maio, em Boston

Jogo 6: Heat x Celtics, às 21h30 de 27 de maio, em Miami

Jogo 7*: Celtics x Heat, às 21h30 de 29 de maio, em Boston

*Jogo 7 somente se necessário

Desfalques

Heat

Gabe Vincent (dúvida para o jogo), Tyler Herro (lesionado) e Victor Oladipo (se recuperando de cirurgia no joelho).

Celtics

Danilo Gallinari (lesionado).

Quando é?