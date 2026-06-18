Mexx Meerdink (AZ) exibe uma tatuagem em tamanho real de si mesmo

Mexx Meerdink tem uma nova tatuagem que chama a atenção. O atacante de 22 anos do AZ mandou tatuar nas costas, em tamanho real, sua própria comemoração de gol, como mostram as imagens que ele compartilha no Instagram Stories.

Como Meerdink não está participando da Copa do Mundo, ele está aproveitando as férias para outras atividades. Na semana passada, o jogador de Winterswijk foi batizado, mas também visitou o estúdio “tattzbykees” em Amsterdã.

Instagram

Lá, ele fez uma nova tatuagem. Meerdink passará o resto da vida com uma imagem de si mesmo nas costas. Na tatuagem, ele segura sua camisa do AZ, na qual seu nome e o número 35 estão claramente visíveis.

Isso lembra o que Leroy Sané fez anteriormente. O jogador da seleção alemã, que atua pelo Galatasaray, também mandou fazer, em 2017, uma enorme tatuagem de si mesmo nas costas.

Em entrevista ao BILD, Sané revelou mais tarde que se arrependeu dessa tatuagem. “Eu era jovem. Hoje, tomaria uma decisão diferente. Eu era do tipo que precisava bater de cabeça na parede primeiro, mesmo que doesse. Só depois disso é que consegui aprender com isso.”

A tatuagem de Sané foi tema de discussão em todo o mundo na época. Johan Derksen chegou a afirmar que o astro mundial deveria procurar ajuda profissional.

Meerdink se apresentará em breve ao AZ com sua nova tatuagem. O habilidoso canhoto espera que o time de Alkmaar venda Troy Parrott, para que ele próprio possa se tornar o atacante titular.