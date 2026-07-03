México x Inglaterra em risco: ameaça de um cenário apavorante para os britânicos

A partida entre México e Inglaterra, na madrugada de domingo para segunda-feira, pode ser adiada. O Met Office inglês prevê, de fato, tempestades sobre o Estádio Azteca, onde a partida será disputada.

A Inglaterra conseguiu eliminar a República Democrática do Congo na fase anterior da Copa do Mundo. A seleção esteve em desvantagem por grande parte do jogo, mas, graças a dois gols de Harry Kane, os britânicos puderam respirar aliviados.

O México conseguiu derrotar o Equador por 2 a 0 diante de sua torcida, o que desencadeou uma verdadeira festa popular. Foi a primeira vez em dezesseis anos que o país venceu uma partida de mata-mata em uma Copa do Mundo.

Agora, os dois países se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida começa às 18h, horário local. A tempestade está prevista para ocorrer entre 17h e 19h, exatamente durante a partida.

A partida, que começa à 1h, horário britânico, pode, portanto, começar muito mais tarde do que o previsto e também terminar muito mais tarde do que o planejado. Isso é uma má notícia para os pubs ingleses.

O governo britânico autorizou que os pubs fiquem abertos até as 5h da manhã naquela noite. Se a partida realmente começar mais tarde, for interrompida e houver prorrogação, os pubs terão que fechar enquanto a partida ainda estiver em andamento.

O Estádio Azteca fica a 2.200 metros de altitude. Isso tem grande influência na resistência dos jogadores. O ar lá é, de fato, muito mais rarefeito.