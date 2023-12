Metaverso e Inteligência Artificial fazem parte da programação de feira esportiva

Temas atuais movimentam o mercado esportivo e a feira que acontecerá entre 7 e 9 de maio de 2024 no estádio do Pacaembu

A segunda edição do Sports Summit virá recheada de muito conteúdo, assim como foi a primeira ocorrida esse ano também em São Paulo.

Dentre os temas para palestras na programação estão: O Metaverso e realidade aumentada para uma nova conexão com os fãs do esporte; e também a Inteligência Artificial aplicada na performance esportiva e na geração de conteúdo.

“São assuntos altamente relevantes com o mundo no qual vivemos. O que puder ser agregado às modalidades esportivas e trazer mais modernidade e benefícios em termos de desenvolvimento e também interação com o público será tema para uma troca de ideias no evento”, explica o CEO do Summit, Fernando Young.

O Sports Summit está confirmado de 07 a 09 de maio de 2024, no Pavilhão do Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Além desses dois temas, ainda constam na programação: Transformação Digital, Fan Engagment: a conquista da Geração Z e Sports Business.

Essa será a segunda edição realizada no Brasil com a previsão de 50 expositores e 8 mil metros quadrados em um espaço remodelado recentemente.

Com a presença de grandes nomes do mundo empresarial dos esportes e de atletas e ex-atletas, o Sports Summit também levará ao público presente diversas experiências.

O evento é tido como o ponto de encontro para abordar as principais questões da indústria do esporte na América Latina.

Os ingressos estarão disponíveis e poderão ser adquiridos pelo site: https://www.sportssummit.com.br/.

Sobre o Sports Summit

O evento já percorreu México, Argentina e Brasil. Na primeira edição no Brasil, realizada em abril deste ano, foram mais de cinco mil presentes, em meio as obras de modernização do Pacaembu e com mais de 50 países representados. Foram 45 ligas, federações, mais de 30 horas de palestras e competições com 120 empresas ligadas ao esporte como parceiras e patrocinadoras.