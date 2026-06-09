Messimania — Como Lionel Messi virou um profeta em Miami e por que a Copa do Mundo de 2026 parece ter sido feita sob medida para ele









O sol castiga a estrada que margeia o Nu Stadium. É meio-dia em Fort Lauderdale e o ar vibra como se alguém tivesse colocado um ferro invisível sobre o asfalto. Carros passam com música alta, muitos com bandeiras azul e branca presas às janelas. Nos muros ao redor, os murais de Lionel Messi já fazem parte da paisagem: um o mostra com a camisa rosa do Inter Miami, outro com a camisa da Argentina erguendo o troféu da Copa do Mundo. O reggaeton ecoa nos bares, onde basta alguém mencionar a palavra “Messi” para surgir um sorriso, um comentário ou um “Vamos Argentina!”. Isso é Miami.

É o lugar onde as fronteiras se dissolvem. Onde um venezuelano pode vender empanadas argentinas para um colombiano enquanto, na televisão ao fundo, Messi decide uma partida contra o Orlando City. Mas desde que o camisa 10 chegou, algo mudou na cidade: o futebol, que durante anos foi apenas uma curiosidade de imigrantes, passou a fazer parte da linguagem cotidiana. “É a cidade do Messi”, dizem muitos sem qualquer ironia, porque o que o capitão argentino provocou no sul da Flórida não tem precedentes.

Sua chegada ao Inter Miami não revolucionou apenas a MLS, mas transformou a identidade esportiva de toda uma região. As camisas rosas esgotaram em poucas horas. Os preços dos ingressos saltaram de US$ 30 (R$ 151) para mais de US$ 400 (cerca de R$ 2.000). Os voos de Buenos Aires para Miami cresceram 25% nos primeiros meses de sua estadia. Mas o mais impressionante é o fenômeno simbólico: Lionel Messi, o garoto nascido em Rosario que conquistou o mundo, encontrou nos Estados Unidos uma segunda pátria futebolística. E esse detalhe, esse ambiente familiar, esse território emocional, pode ser decisivo para a Copa do Mundo de 2026.

Campeão na terra prometida

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A Copa do Mundo de 2026 será diferente de qualquer outra. Pela primeira vez será disputada em três países — Estados Unidos, México e Canadá — embora o coração do torneio bata no gigante do norte. E, se tudo acontecer como previsto, uma das principais bases da Argentina será Miami.

Não por acaso. O calor, a torcida, a conexão latina e a figura de Messi fazem do sul da Flórida o cenário ideal. Não é apenas uma questão de marketing, embora a FIFA e as marcas sorriam diante da ideia de ter o campeão do mundo jogando “em casa”. Acima de tudo, trata-se de energia, de contexto, de ambiente emocional e físico.

Messi conhece esses gramados, a bola correndo rápido, as noites úmidas, os estádios confortáveis, a torcida empolgada, e já atuou neles com o Inter Miami, adaptando-os ao seu jogo. Conhece as viagens internas, as distâncias entre sedes, os horários. Sabe como seu corpo reage nessas condições. Aos 39 anos, idade que terá durante a Copa, detalhes assim podem ser decisivos.

“O Messi Americano” não é uma invenção de marketing. É a evolução natural de um jogador que, depois de ganhar tudo, buscou um lugar onde pudesse continuar desfrutando do futebol sem o peso das exigências europeias. Em Miami, encontrou isso; um cenário em que o futebol se mistura com a vida cotidiana, onde o treino termina e o pôr do sol espera a poucos metros do mar.

“Messi mudou nossas vidas”, diz um funcionário do clube enquanto organiza bolas no campo de treinamento. “Não só a do time. A da cidade. A do futebol. A de todo mundo.” E ele está certo. Porque Messi não foi aos Estados Unidos para se aposentar; ele foi para expandir seu legado, abrir um novo capítulo, tornar-se uma ponte entre o futebol latino e o norte-americano, entre a epopeia e o espetáculo.

“Messimania”

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Na noite da estreia de Messi pelo Inter Miami, a cidade parou. Era julho, e o calor grudava no corpo como um cobertor. No estádio, as luzes dos celulares formavam uma constelação rosa. Messi entrou em campo, tocou duas vezes na bola e, no último minuto, cobrou uma falta no ângulo. David Beckham chorou. Antonela, esposa de Messi, sorriu. E a torcida, uma mistura eclética de argentinos, cubanos, hondurenhos, americanos e turistas, entendeu que estava testemunhando algo irrepetível. Desde então, a “Messimania” ganhou proporções de fenômeno social.

As academias de futebol para jovens cresceram 60% na região. Bares argentinos passaram a abrir mais cedo nos dias de jogo do Miami. Supermercados vendem mate e camisas da Argentina. Até os americanos mais resistentes começaram a acompanhar partidas da MLS. Mas o mais poderoso é a emoção que Messi desperta. Nas arquibancadas, famílias inteiras viajam de outros estados apenas para vê-lo. Crianças choram ao assistir a seus treinos. Adultos que nunca haviam pisado em um estádio de futebol agora cantam “Muchachos” em um inglês mal pronunciado. É uma febre, sim, mas também um sentimento de redenção.

Messi, tantas vezes acusado de “não sentir” a camisa da Argentina quando era jovem, encontrou em Miami a síntese perfeita: uma cidade que o idolatra sem exigir nada em troca, que o celebra simplesmente por existir. E essa conexão pode ser o combustível que o acompanhará em 2026, quando o mundo voltar a girar em torno de uma bola de futebol.

Uma Copa feita para Messi

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Tudo parece alinhado: o calendário, a logística, a narrativa. Se o futebol fosse um filme, este seria o ato final perfeito. Porque os Estados Unidos não serão apenas sede da Copa do Mundo de 2026, mas o grande palco do encerramento de uma era. E Messi, que já venceu tudo o que um jogador pode vencer, chegará com algo além de troféus. Chegará com pertencimento.

A Argentina campeã do mundo será a seleção mais observada do torneio, mas para Messi o contexto será diferente. Ele jogará em estádios que já conhece, como o Hard Rock Stadium, em Miami, ou o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, diante de torcidas que o veneram. Não será um visitante ou estrangeiro. Será, de certa forma, um jogador da casa, e isso tem um peso enorme.

O clima de Miami lembra o de Rosario no verão: calor úmido, suor constante, tardes que parecem derreter. Os gramados norte-americanos, com sua superfície uniforme e estrutura impecável, favorecem seu estilo lento, controlado e preciso. As viagens domésticas são confortáveis, os hotéis familiares. Tudo aquilo que pode se tornar um obstáculo em uma Copa do Mundo — adaptação, horários, ambientes desconhecidos — aqui se transforma em aliado. E há também o fator emocional da torcida.

Em cada jogo da Argentina nos Estados Unidos, as arquibancadas estarão pintadas de azul e branco. Não apenas pelos argentinos que viajarão ao país, mas por milhões de latinos que sentem Messi como um dos seus. Mexicanos, colombianos, venezuelanos, guatemaltecos; todos sob a mesma bandeira simbólica. Em um país onde a imigração é parte da identidade, Messi representa algo universal: a ideia de que o talento pode atravessar qualquer fronteira.

Rendidos ao futebol

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Durante décadas, os Estados Unidos olharam para o futebol à distância. Tratavam-no como apenas mais um espetáculo, sem jamais compreender totalmente a paixão que ele despertava em outros lugares. Mas, com a chegada de Messi, algo mudou. De repente, famílias passaram a organizar seus fins de semana em torno dos jogos do Inter Miami.

As emissoras de TV quebraram recordes de audiência. A imprensa local, antes dominada por beisebol ou basquete, agora dedica suas capas ao futebol. O efeito Messi não apenas elevou a MLS, mas redefiniu a relação do país com o esporte. Hoje, os Estados Unidos são o mercado que mais vende camisas da Argentina fora da América do Sul. E nos parques de Miami, crianças americanas treinam cobranças de falta tentando imitar o pé esquerdo de Messi.

Esse é o contexto que espera 2026: um país que já não vê o futebol como algo estrangeiro, mas como parte de sua nova identidade cultural. E no centro dessa transformação, um jogador de 1,70m nascido em Rosario.

A última dança

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Às vezes, o futebol parece cinema. Alguns roteiros parecem escritos com um senso dramático que desafia a coincidência. O de Messi nos Estados Unidos é um deles.

Pense nisso: o melhor jogador do mundo, no crepúsculo da carreira, muda-se para Miami, um ícone global em um país onde o futebol tenta conquistar seu espaço definitivo. Três anos depois, a Copa do Mundo acontece justamente ali, nos estádios que ele já conquistou, diante de torcidas que o adoram, com a aura de campeão ainda brilhando a cada passo. Coincidência? Difícil acreditar.

Talvez seja a forma que o futebol encontrou de devolver a Messi tudo aquilo que ele deu ao jogo. Uma última oportunidade de se divertir, de encerrar sua história sem pressão, sem dívidas, sem precisar provar mais nada. Apenas sendo ele mesmo. Até lá, pouco importará se ele terá 39 anos ou se seu corpo já não responderá da mesma maneira. O que importará será o contexto. A inspiração. A sensação de estar em casa.

O círculo se fecha

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Quando a Copa do Mundo começar, Miami estará fervendo. Murais de Messi espalhados por todos os cantos, bares lotados, praias tingidas de bandeiras argentinas. E em algum momento, talvez em uma noite de junho, com o céu alaranjado sobre o Hard Rock Stadium, o capitão entrará em campo, olhará ao redor e entenderá que tudo foi feito para acontecer dessa maneira.

Messi, o garoto de Rosario que cruzou o oceano para conquistar a Europa, que voltou para casa para abraçar a glória no Qatar e que agora vive entre palmeiras e praias, dará as boas-vindas ao mundo em sua nova casa.

A Copa do Mundo de 2026 será, em parte, sua homenagem. Um palco construído sob medida para seu legado. E talvez, apenas talvez, o capítulo final da história mais bonita que o futebol já contou. Porque às vezes finais perfeitos realmente existem, e este parece ser um deles.

Legado

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Talvez, porém, a parte mais fascinante dessa história não esteja dentro de campo, mas fora dele. Porque enquanto o futebol cresce em velocidade impressionante nos Estados Unidos, Messi se tornou uma figura que transcende qualquer camisa. Em um país acostumado a fabricar ídolos em massa, ele representa algo diferente: autenticidade. O homem que não precisou gritar nem provocar para ser amado. Aquele que conquistou o público mais exigente do planeta não vendendo uma persona, mas demonstrando humanidade.

Em Miami, Messi não é apenas o jogador do Inter; é um vizinho, um pai levando os filhos à escola, um homem visto em um café, alguém que sorri timidamente quando reconhecido na rua. Essa naturalidade, tão rara na era do marketing absoluto, foi o que selou sua conexão com o público norte-americano. “Ele é um extraterrestre que se comporta como um humano”, disse certa vez um jornalista dos Estados Unidos, e talvez essa seja a definição mais precisa.

Em uma cultura que celebra o grandioso, Messi incorpora o milagre da simplicidade. Sua presença já mudou a percepção do futebol nos Estados Unidos, mas sua influência cultural está apenas começando. Nike e Adidas disputam para capitalizar sua imagem, escolas de futebol multiplicam suas matrículas e a mídia o coloca na mesma prateleira simbólica de Michael Jordan ou Tom Brady. Mas existe algo que o diferencia: Messi não pertence a um único país ou geração, ele pertence ao mundo.

E se a Copa do Mundo de 2026 acabar sendo sua última grande atuação, ela também consagrará essa ideia universal: a de que o talento, quando expresso com humildade, pode unir culturas, idiomas e paixões. Talvez, daqui a alguns anos, quando as pessoas falarem sobre o crescimento do futebol nos Estados Unidos, tracem uma linha divisória: antes de Messi e depois de Messi. Porque sua chegada não trouxe apenas gols, mas uma nova maneira de enxergar o jogo. Mais emocional, mais íntima, mais humana.

Quando a bola começar a rolar em 2026, muitos se lembrarão daquele garoto que atravessou o oceano em busca de uma oportunidade no Barcelona. Mas entenderão que a história não terminou ali, e sim aqui, neste país onde o futebol se transformou em uma linguagem compartilhada graças a ele. “O Messi Americano” não será apenas mais uma fase de sua carreira, mas sua síntese definitiva; o homem que levou sua arte a um lugar onde o futebol ainda aprendia a sonhar e o transformou em paixão verdadeira.

Porque, se Lionel Messi provou algo ao longo de 20 anos de magia, é que a bola pode mudar de continente, mas o encantamento permanece o mesmo. E agora, esse encantamento fala com sotaque americano.