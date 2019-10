Messidependência? Barcelona divide gols e prova que há vida sem o camisa 10

Nesta temporada, 11 jogadores diferentes, além de Messi, já marcaram para o Barça, que chuta pouco mas faz muitos gols

Quem falou em Messidependência? “É impossível substituir a Leo Messi”, afirmou Valverde há algumas semanas. Não se pode negar a obviedade dessa afirma afirmação, principalmente quando se lembra da temporada passada quando o argentino fez 51 gols em 50 jogos.

Mas hoje o Barça pode se orgulhar de um time que vem de quatro vitórias consecutivas, que não tomou nenhum gol nos últimos jogos e que aprendeu a dividir os gols. Já são 11 jogadores que marcaram pelo menos uma vez, além de Messi, que balançou as redes pela primeira vez nesta temporada no domingo.

O já marcou 22 gols em dez partidas nesta temporada. Pode parecer pouco mas deve-se recordar que em dois jogos o time passou em branco, refém da falta de conectividade entre o ataque e o restante da equipe. Porém, a efetividade e a capacidade de repartir os gols mantiveram a equipe com vida, com e sem Messi atuando. Ninguém acerta mais o gol que o time catalão.

A verdade é que é preciso respeitar o time do Barcelona. Com 20 gols em LaLiga, o time acerta 60% dos seus chutes no alvo (42 de 70 tentados). Destes, um terço termina com a bola no fundo das redes.

Messi não atuará pela sua seleção nas próximas datas Fifa e ficará em Barcelona se cuidando para chegar ao seu melhor nível após esta parada. A equipe será mais forte com ele e, se manter a efetividade, poderemos ver outra goleada em breve.

Quem falou em Messidependência? O Barça reparte os gols!

Jogador - Gols

Luis Suárez - 6

Antone Griezmann - 3

Arturo Vidal - 2

Arthur Melo - 2

Ansu Fati - 2

Gerard Piqué - 1

Frenkie de Jong - 1

Carles Pérez - 1

Jordi Alba - 1

Júnior Firpo - 1

Leo Messi - 1

Ousmane Dembélé - 1