Messi x Maradona, quem tem mais títulos na carreira?

Dois dos maiores craques da história da argentina, Lionel e Diego são referências, mas quem foi mais vezes campeão?

Lionel Messi e Diego Maradona são os dois maiores jogadores da história do futebol argentino. Craques por seus clubes e pela seleção, são ídolos de gerações diferentes e com personalidades bem distintas.

Maradona talvez seja inalcançável em relação à sua idolatria para o futebol argentino, pois é uma relação que transcendeu – e ainda transcende – números e dados mais concretos. Mas ao longo das carreiras de Messi e Diego, quem conquistou mais títulos?

A primeira taça conquistada por Maradona no futebol profissional foi em 1981, com o Campeonato Metropolitano pelo Boca Juniors. Pelo Barcelona, apesar da passagem ter sido um tanto quanto decepcionante, Diego foi campeão de uma Copa do Rei e da hoje extinta Copa da Liga Espanhola – além de ter levantado um troféu da Supercopa da Espanha.

Em relação a clubes, foi pelo Napoli que Maradona foi mais vezes campeão. Diego levantou dois títulos de Campeonato Italiano, uma Coppa Italia, Copa da UEFA e uma Supercopa da Itália.

Mas não há dúvidas de que foi pela seleção argentina que Maradona alcançou os seus maiores feitos: a Copa do Mundo de 1986. Também teve um Troféu Artemio Franchi, recentemente rebatizado como Finalíssima.

Os títulos de Maradona no futebol profissional

Getty

Boca Juniors: Campeonato Metropolitano (1981)

Barcelona: Copa do Rei (1982/83), Copa da Liga Espanhola (1982/83), Supercopa da Espanha (1983).

Napoli: Campeonato Italiano (1986/87, 1989/90), Coppa Italia (1986/87), Copa da UEFA (1988/89), Supercopa da Itália (1990).

Argentina: Copa do Mundo (1986), Troféu Artemio Franchi (1993).

Lionel Messi, por outro lado, tem uma enorme coleção de troféus conquistado por clubes, especialmente o Barcelona. Pela seleção argentina, foi campeão da Copa América em 2021 e da Finalíssima.

Os títulos de Messi no futebol profissional

Barcelona: Campeonato Espanhol (10 no total), Copa do Rei (7), Champions League (4), Mundial de Clubes (3), Supercopa da UEFA (3), Supercopa da Espanha (8).

PSG: Ligue 1 e Supercopa da França.

Argentina: Copa América (2021), Finalíssima (2022).