Messi vive, no Qatar, a sua melhor Copa do Mundo pela Argentina

O camisa 10 nunca decidiu tanto, e tão bem, quanto em seu quinto e último Mundial

Aos 35 anos, Lionel Messi disputa, no Qatar, a sua última Copa do Mundo pela Argentina. Em sua quinta chance, é possível afirmar que o Mundial de 2022 é o seu melhor vestindo a camisa da Albiceleste.

Messi é, ao lado de Mbappé, o grande craque desta Copa árabe. Comanda todas as ações de ataque da Argentina, finaliza e faz gol, volta para buscar jogo e dá assistências que parecem obra de ficção. Mostra liderança dentro e fora de campo e vibra, com a força de um leão, junto da torcida que se faz presente a milhares de km de distância de Buenos Aires. E que vai exaltando cada vez mais o comportamento mais maradoniano do antes calado craque -- impossível não imaginar o que Diego Maradona pensaria desta versão de Lionel.

Em 2014 a Argentina chegou na final e perdeu para a Alemanha nos detalhes (entre eles, gols desperdiçados por Higuaín e pelo próprio Messi), mas apesar de ter sido eleito pela Fifa o melhor daquele torneio o camisa 10 não chegou a encantar tanto quanto agora. E também não decidiu tanto.

Getty

Messi já contribuiu diretamente para seis dos nove gols marcados pela Argentina nesta Copa do Mundo de 2022. Um protagonismo impressionante dividido em quatro tentos e duas assistências. Disputou cinco jogos e ainda tem pela frente a semifinal contra a Croácia. Em 2014, seu melhor Mundial até então, foram cinco participações diretas (quatro gols e uma assistência) em sete partidas.

Mais decisivo do que nunca pela Argentina, Messi deixa o sonho do Tri mais aceso do que nunca para a Albiceleste.