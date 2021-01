Messi torce para alguém quando Boca e River Plate jogam?

Formado pelo Newell´s Old Boys, estrela do Barça já demonstrou carinho pelos Millonarios, que encaram o Boca neste sábado (02)

e têm uma das maiores rivalidades do mundo do futebol, e abrem 2021 com um clássico quente, válido pela Copa Diego Maradona. Uma das grandes figuras da história do futebol argentino, Lionel Messi nunca chegou a atuar pelos gigantes de seu país, mas será que o craque do torce para algum dos clubes nos duelos entre eles?

Formado pelo Newell´s Old Boys, onde atuou na base de 1995 até 2000, Messi nunca fez nenhuma declaração de simpatia a Boca ou River, mas algumas atitudes durante sua carreira indicam que o craque tem uma predileção pelo River Plate.

Um dos episódios mais marcantes foi no final do mundial de clubes de 2015, quando o Barcelona encarou o River Plate, com vitória por 3x0 dos espanhóis. Ao marcar o primeiro gol da partida, Messi levantou as mãos, como quem pede desculpas à torcida. Após a partida, o então melhor do mundo explicou o gesto:

“Os torcedores e jogadores se esforçaram muito para viajar até aqui e tinham muita esperança. Tive que estragar esse sonho deles mesmo sendo argentino, o que foi muito estranho para mim”, disse o 10 do Barcelona na ocasião.

Antes de se tornar um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Messi chegou a flertar com os Millonarios, quando visitou as instalações do clube para um teste. Apesar de deixar uma boa impressão, o acordo nunca chegou, e o jovem argentino terminou se mudando para Barcelona, onde se tornaria uma lenda.

Em outra interação que animou a torcida do River, Lionel Messi votou em Marcelo Gallardo para o prêmio de melhor treinador da temporada de 2019. Vale lembrar da importância do voto do argentino, que é capitão da seleção albiceleste.