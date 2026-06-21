Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP

Traduzido por

Messi surpreende a todos... e repete a façanha com De Paul!

L. Messi
R. De Paul
Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
Argentina
Áustria
EUA

Qual é a história?

O astro argentino Lionel Messi, acompanhado de seu companheiro de equipe Rodrigo de Paul, foi ao cabeleireiro para mudar o visual um dia antes do confronto contra a Áustria na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

O cabeleireiro Danny Ali, que trabalha regularmente com a seleção argentina há anos, publicou uma foto da dupla exibindo um novo visual, mais elegante e moderno.

Messi volta ao seu penteado clássico

O capitão da “Albiceleste” chegou à Copa do Mundo com o cabelo um pouco mais comprido, mas decidiu, nas últimas horas, cortá-lo para voltar ao seu penteado característico, ao qual está acostumado.

Embora a mudança não represente uma transformação radical, ela confere ao jogador número 10 uma aparência mais revigorada antes da partida decisiva.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT

De Paul mantém a simplicidade

Messi foi acompanhado nessa visita por seu amigo íntimo De Paul, que também apareceu com um novo visual, mantendo seu estilo simples: um corte de cabelo curto, totalmente diferente dos penteados exagerados que adotou em fases anteriores de sua carreira.

Desapareceram as tranças, as mechas tingidas e o cabelo comprido que acompanharam o meio-campista por muitos anos.

Em sua segunda participação na Copa do Mundo, De Paul optou por um visual mais clássico, que manteve até mesmo antes da partida contra a Áustria.

Clima de tranquilidade antes da tempestade

A foto publicada por Danny Ali mostrou a dupla sorridente e relaxada, em um clima tranquilo antes de uma partida que poderia garantir a classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Com a confiança adquirida após a vitória esmagadora sobre a Argélia (3 a 0) na primeira rodada, e com o time completo pela primeira vez desde a chegada ao Kansas, Messi e De Paul parecem revigorados, pelo menos aparentemente, para disputar mais uma partida decisiva na Copa do Mundo.

A partida entre a Argentina e a Áustria começa na noite de segunda-feira, em um confronto que pode garantir antecipadamente a classificação do atual campeão para a segunda fase do torneio.

Publicidade