Messi surpreende a todos... e repete a façanha com De Paul!

O astro argentino Lionel Messi, acompanhado de seu companheiro de equipe Rodrigo de Paul, foi ao cabeleireiro para mudar o visual um dia antes do confronto contra a Áustria na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

O cabeleireiro Danny Ali, que trabalha regularmente com a seleção argentina há anos, publicou uma foto da dupla exibindo um novo visual, mais elegante e moderno.

Messi volta ao seu penteado clássico

O capitão da “Albiceleste” chegou à Copa do Mundo com o cabelo um pouco mais comprido, mas decidiu, nas últimas horas, cortá-lo para voltar ao seu penteado característico, ao qual está acostumado.

Embora a mudança não represente uma transformação radical, ela confere ao jogador número 10 uma aparência mais revigorada antes da partida decisiva.

De Paul mantém a simplicidade

Messi foi acompanhado nessa visita por seu amigo íntimo De Paul, que também apareceu com um novo visual, mantendo seu estilo simples: um corte de cabelo curto, totalmente diferente dos penteados exagerados que adotou em fases anteriores de sua carreira.

Desapareceram as tranças, as mechas tingidas e o cabelo comprido que acompanharam o meio-campista por muitos anos.

Em sua segunda participação na Copa do Mundo, De Paul optou por um visual mais clássico, que manteve até mesmo antes da partida contra a Áustria.

Clima de tranquilidade antes da tempestade

A foto publicada por Danny Ali mostrou a dupla sorridente e relaxada, em um clima tranquilo antes de uma partida que poderia garantir a classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Com a confiança adquirida após a vitória esmagadora sobre a Argélia (3 a 0) na primeira rodada, e com o time completo pela primeira vez desde a chegada ao Kansas, Messi e De Paul parecem revigorados, pelo menos aparentemente, para disputar mais uma partida decisiva na Copa do Mundo.

A partida entre a Argentina e a Áustria começa na noite de segunda-feira, em um confronto que pode garantir antecipadamente a classificação do atual campeão para a segunda fase do torneio.