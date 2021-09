Messi sonhou acordado e chorou: ovacionado na Argentina por título e gols e superando marca de Pelé

O camisa 10 fez golaço, teve atuação destacada e comemorou o tão esperado título pela sua seleção dentro de casa

As lágrimas de um gigante.

Lionel Messi conquistou tudo o que era possível com a camisa do Barcelona e estipulou quase todos os recordes pessoais que podia. Mas a seleção argentina, a ausência de títulos pela Albiceleste (que por sua vez vivia um jejum que se aproximava de três décadas), aparecia como uma lacuna a ser preenchida. O título com a camisa de seu país bateu na trave muitas vezes, o sonho virou pesadelo em Copas América e em Copa do Mundo... mas em 2021 tudo mudou.

A seleção argentina bateu o Brasil na final da Copa América e Messi, mesmo tendo atuação abaixo naquela decisão, enfim pôde comemorar o tão aguardado título com a Albiceleste. Houve celebração, mas o júbilo que aconteceu meses depois, agora em setembro, ilustra mais a importância daquela Copa América para o camisa 10 do que a felicidade, com celular na mão em contato com a família, mostrada naquele início de noite de julho no Maracanã.

Vencer a Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas não chega a ser surpresa para os argentinos, mas os torcedores que estiveram no Monumental de Nuñez acabaram testemunhando mais um capítulo da história do futebol sendo escrito. Messi marcou os três gols da vitória por 3 a 0, chegou a 79 tentos com a camisa de seu país e superou Pelé como maior artilheiro de uma seleção sul-americana em todos os tempos.

Momento emocionante! 😍



Messi não conteve as lágrimas no reencontro com a torcida argentina esta noite! 🇦🇷



O craque fez três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia! 🔥



O pós-jogo ainda teve celebração no gramado pela conquista da Copa América! 🏆 pic.twitter.com/BMZgqeVWn6 — Goal Brasil (@GoalBR) September 10, 2021

Coincidentemente, Messi quebrou este recorde no primeiro jogo da Albiceleste em solo argentino após o título de Copa América. Finalizado o duelo contra os bolivianos, jogadores e comissão técnica posaram, mais uma vez, com o troféu. Desta vez dentro de casa. E depois das emoções de ter deixado o Barcelona para chegar ao PSG, as lágrimas desceram pelo rosto de Messi como se a ficha do sonho realizado estivesse caindo ali.