Messi segue “normalmente anormal” pelo Barcelona no Camp Nou

O craque argentino teve mais uma de suas tantas exibições espetaculares – desta vez a vítima foi o Valladolid

“Foi uma noite normal para Messi”.

Foi desta forma que Ernesto Valverde, técnico do , classificou a exibição espetacular de seu camisa 10 na goleada por 5 a 1 aplicada sobre o Real Valladolid, nesta quarta-feira (29), em compromisso válido pela 11ª rodada de - resultado que deixa os catalães na ponta tabela ainda com um jogo a menos.

O argentino começou a noite “normal” com uma assistência sublime para Arturo Vidal fazer o segundo gol, recolocando o time de casa na frente do placar. Ainda no primeiro tempo, fez o 50º gol de falta de sua carreira. Nos últimos dez anos, Lionel Messi soma, sozinho, mais tentos assim do que clubes como Manchester City, PSG, Bayern e outras potências continentais.

Se já havia mostrado toda a plasticidade de seu toque diferenciado na assistência e gol de falta, Messi começou o segundo tempo deixando evidente que também é um predador rápido para abater sua presa: recebeu passe forte de Rakitic na entrada da área e, cercado por três marcadores, resolveu a situação com um domínio na coxa seguido pelo arremate seco e cruzado. Objetivo e ainda assim espetacular.

A atuação mágica de Messi e os melhores momentos da vitória do @fcbarcelona_br no Camp Nou! 🛸✨#BarçaRealValladolid pic.twitter.com/wvqbBd4qmc — LaLiga (@LaLigaBRA) October 29, 2019

Como se ainda precisasse provar alguma coisa, Messi voltou a dar uma assistência impressionante. Se a primeira havia sido pelo alto, a que sacramentou a vitória por 5 a 1 foi rasteira. Observado de perto por um marcador e com quatro adversários em sua frente, o argentino esperou o momento certo da corrida de Luis Suárez para lhe dar mais um gol de presente.

Em cinco jogos neste Campeonato Espanhol, o craque argentino já soma quatro gols e o mesmo número de assistências. Ou seja: participou diretamente de oito tentos, quase o dobro de seu número de partidas. Não duvide, contudo, que Messi ainda possa achar que tem algo a provar - como se precisasse fazer isso no Barcelona.

Nas últimas duas temporadas, que abrangem o período em que o time está sob o comando de Valverde, Lionel (acredite se quiser) apresentava números ainda mais impressionantes após seus cinco primeiros jogos.

2018-19: 5 gols e 2 assistências

2017-18: 9 gols e uma assistência

Messi domina jogos e estatísticas, disso todos sabem. Mas o seu talento segue, sem dúvidas, a impressionar. Cena constante de um espetáculo constante, com um cardápio recheado de opções na forma de decidir partidas. E que, como se o impossível fosse apenas mais um adversário pela frente, ainda pode melhorar. Ao menos nas palavras de quem trabalha diariamente com o rosarino.

“Ele está chegando próximo de sua melhor forma. Quando Leo (Messi) decide que alguma coisa ruim vai acontecer com o rival, e ele tem o talento que nenhum outro possui, ele escapa de todos e não apenas pode fazer uma jogada individual, mas ele faz coisas que ninguém vê. Acontece comigo às vezes: ele faz coisas que nem o público consegue ver. A cada dia ele fica melhor”, concluiu Valverde.