Barcelona 5 x 1 Valladolid: Messi sobra, participa de quatro gols, e Barça goleia em La Liga

Com uma bela atuação de Lionel Messi, autor de dois gols e responsável por duas assistências (para Luis Suárez e Arturo Vidal), o goleou o Real por 5 a 1 no Camp Nou. Lenglet fez o outro gol do time mandante. Kiko Olivas deixou o gol de honra para os visitantes.

O Barcelona é líder do Campeonato Espanhol com o placar obtido no Camp Nou. A equipe de Ernesto Valverde tem 22 pontos em dez jogos disputados, já que o duelo contra o , pela 10ª rodada, foi adiado. O Granada, com 20, pode superá-lo ainda no meio da semana. A equipe enfrenta o na quinta-feira (31), às 17h15 (de Brasília).