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Shop LEGO FIFA World Cup 2026 collection
Renuka Odedra

Traduzido por

Messi, Ronaldo e Mbappé são os destaques da coleção da LEGO para a Copa do Mundo da FIFA 2026

CULTURE
Copa do Mundo
L. Messi
C. Ronaldo
Vinicius Junior
K. Mbappe

Jogadores icônicos, easter eggs escondidos e a euforia da Copa do Mundo se unem na forma de LEGO.

A LEGO está celebrando a magia do futebol antes da Copa do Mundo da FIFA 2026 com as estrelas do futebol Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Para aproximar os fãs da ação, a nova linha apresenta esses jogadores icônicos reimaginados como minifiguras LEGO, em homenagem à personalidade de cada um. 

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Ela inclui conjuntos colecionáveis que capturam suas trajetórias únicas, estilo característico e easter eggs escondidos para os fãs descobrirem. De construções cinematográficas “Football Highlights” a conjuntos em grande escala “Football Legend” de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a coleção convida fãs de todas as idades a construir, exibir e celebrar seu amor pelo esporte em casa.

LEGO X Messi LEGO

Os conjuntos são montados em bases em forma de letras, com detalhes de cores das seleções de cada jogador, números de camisa e uma placa colecionável, além de uma minifigura LEGO do jogador para dar vida ao momento. Todos os jogadores refletiram sobre essa colaboração única, com Ronaldo dizendo: “Não é todo dia que você tem a chance de ser transformado em um conjunto LEGO!”.

Para os fãs que desejam homenagear CR7, o conjunto apresenta uma base escultural em forma de “R”, com as cores de Portugal e o icônico CR7 de Ronaldo. No interior do modelo, os fãs podem encontrar detalhes que retratam a trajetória de Ronaldo, além de uma minifigura LEGO de Ronaldo e uma placa colecionável.

CR 7 VINI JR LEGOLEGO

Mbappé refletiu sobre como sua história é retratada no conjunto: “O futebol me ensinou a sonhar grande e a superar constantemente meus limites. Este conjunto LEGO conta parte da minha história, mas, acima de tudo, captura a energia e a criatividade que tornam este esporte tão especial.” Velocidade, precisão e estilo francês ganham vida com o conjunto de Mbappé, construído sobre uma elegante base de tijolos em forma de M com as cores nacionais da França e um número 10 em destaque, representando o número de sua camisa. 

LEGO Messi Mbappe LEGO

O conjunto de Messi permite que os fãs recriem um momento da magia de Messi, construído sobre uma base de peças em forma de M com as cores nacionais da Argentina e um “10” em destaque como número da camisa. Já o conjunto do Vini Jr. é uma explosão de energia brasileira, construído em torno de uma base de peças em forma de V com as cores nacionais do Brasil e o número 7 característico de Vini Jr. O modelo inclui uma minifigura LEGO do Vini Jr. em sua pose de gol, uma placa colecionável e referências à sua trajetória no campo de futebol.

No início do ano, a LEGO lançou um impressionante conjunto do troféu da Copa do Mundo, com figuras como Roberto Carlos e Cafu retratadas com o design chamativo. 

A coleção já está disponível para pré-venda online no site da LEGO. 

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