Messi perdeu a chance... Decisão da arbitragem encerra a polêmica sobre o pênalti da Argentina contra o Egito

A partida entre Egito e Argentina, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, teve uma jogada polêmica relacionada à marcação de um pênalti a favor do “Tango” aos 19 minutos.
O pênalti foi marcado após um contato entre Haitham Hassan, ponta da seleção egípcia, e Tagliafico, jogador da Argentina, dentro da grande área.
O árbitro francês François Litxer marcou o pênalti a favor da Argentina imediatamente, em meio a protestos dos egípcios. Lionel Messi se encarregou de cobrar o pênalti aos 21 minutos, mas o goleiro egípcio Mustafa Shubair defendeu o chute.
A rede “Archivo Far”, especializada em decisões arbitrais, perguntou em sua conta no “X”: “A jogada entre Haitham Hassan e Tagliafico justifica um pênalti?”.
E continuou: “Sim, é um pênalti válido... O jogador argentino chegou primeiro na bola, tocou nela, e o ponta egípcio o derrubou de forma clara”.
E concluiu: “Um pênalti totalmente válido, marcado pelo árbitro François Litxer diretamente em campo”.