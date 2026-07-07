Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Messi perdeu a chance... Decisão da arbitragem encerra a polêmica sobre o pênalti da Argentina contra o Egito

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
H. Hassan
Argentina
Egito
EUA

Os egípcios se opuseram veementemente a isso

  A partida entre Egito e Argentina, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, teve uma jogada polêmica relacionada à marcação de um pênalti a favor do “Tango” aos 19 minutos.

O pênalti foi marcado após um contato entre Haitham Hassan, ponta da seleção egípcia, e Tagliafico, jogador da Argentina, dentro da grande área.

O árbitro francês François Litxer marcou o pênalti a favor da Argentina imediatamente, em meio a protestos dos egípcios. Lionel Messi se encarregou de cobrar o pênalti aos 21 minutos, mas o goleiro egípcio Mustafa Shubair defendeu o chute.

A rede “Archivo Far”, especializada em decisões arbitrais, perguntou em sua conta no “X”: “A jogada entre Haitham Hassan e Tagliafico justifica um pênalti?”.

E continuou: “Sim, é um pênalti válido... O jogador argentino chegou primeiro na bola, tocou nela, e o ponta egípcio o derrubou de forma clara”.

E concluiu: “Um pênalti totalmente válido, marcado pelo árbitro François Litxer diretamente em campo”.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google