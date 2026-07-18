Messi: Para mim, a Copa do Mundo de 2022 já acabou

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, expressou sua grande alegria pelas conquistas impressionantes que alcançou ao longo de sua carreira, antes de disputar a final da Copa do Mundo pela terceira vez.

Messi e seus companheiros se preparam para enfrentar a Espanha, amanhã, domingo, na final da Copa do Mundo de 2026, onde “Leo” busca conquistar o título pela segunda vez consecutiva.

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Messi disse em declarações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em sua conta oficial na rede social “X”: “Sinto que minha carreira é, sem dúvida, como um videogame”.

E concluiu, sorrindo: “Na última Copa do Mundo, quando conquistamos o título, achei que o jogo já tivesse acabado de vez”.

Messi já foi comparado a várias estrelas e lendas de diferentes gerações, mas uma ampla parcela de especialistas, críticos e torcedores considera que o gênio argentino é o melhor jogador da história do futebol.



