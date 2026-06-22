Lionel Messi, astro da Argentina, expressou sua alegria após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, partida em que o jogador com a camisa número '10' fez história ao marcar dois gols, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 gols.

Messi disse, em declarações após a partida divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Fazia parte dos nossos planos conquistar as duas primeiras vitórias no torneio, e sabíamos que não seria fácil. Ninguém te dá nada de graça; são partidas equilibradas. Houve muita emoção, e tivemos dificuldade em alguns momentos para manter a posse de bola por longos períodos, além de que eles nos causaram alguns problemas.”

E acrescentou: “Foi uma partida fechada e forte do ponto de vista físico, e foi difícil jogar nela. O importante foi a classificação. Somos a Argentina e nosso objetivo é sempre vencer todas as partidas”.

E continuou: “Quando essa equipe se reúne, seja em competições oficiais ou em amistosos, ela curte a competição e o fato de estar junto. Também gostamos de ver a torcida assim e proporcionar esse tipo de alegria a ela. Vamos tentar manter essa abordagem e seguir na mesma onda que a torcida está vivendo”.

E continuou: “Vamos avançar passo a passo, porque o campeonato é longo e difícil. Vivo esses momentos de uma maneira especial e curto jogar e passar bons momentos dentro de campo. Fiquei muito irritado por ter perdido o pênalti, mas, felizmente, conseguimos corrigir a situação e conquistar os três pontos, que era o mais importante”.

E acrescentou: “Estou muito feliz com essa vitória, pois foi uma vitória extremamente importante. Foi uma partida muito difícil e que exigiu muito trabalho, mas nos dá tranquilidade para o que está por vir. Isso é a Copa do Mundo, e tudo nela é intenso e equilibrado, mas estamos felizes por somar seis pontos e garantir a classificação”.

Com humildade, Messi tentou minimizar a importância do que conquistou no Estádio de Arlington, no Texas, embora seus cinco gols até o momento também o tenham colocado na liderança da artilharia da Copa do Mundo de 2026.

O “Pulga” comentou: “Não imaginei que começaria o torneio dessa maneira. Estou exausto, mas espero comemorar essa conquista com meus companheiros. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente, mas estou feliz com o resultado e com a contribuição de todos”.

Quando questionado se tinha alguma seleção favorita para conquistar o título, ele respondeu: “Não tenho uma favorita. Estou exausto agora por causa do esforço de hoje e, sinceramente, é difícil pensar nisso”.