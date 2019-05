Messi, Neymar e James: os convocados de todas as seleções para a Copa América 2019

Confira as listas dos jogadores das 12 equipes que disputarão o torneio no Brasil

Faltando pouco mais de 20 dias para o início da Copa América 2019, as 12 equipes participantes estão definindo os seus convocados. Até o momento, seleções como , e já divulgaram a lista final.

As 12 seleções que irão participar do torneio têm como data limite o dia 30 de maio de 2019 para entregar sua seleção de jogadores. Essa lista poderá ter 23 nomes.

Confira os atletas que irão desembarcar no Brasil e disputar a entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

OS CONVOCADOS

ARGENTINA



Foto: Getty Images

Goleiros: Esteban Andrada ( ), Franco Armani ( ) e Agustín Marchesín (América-MEX).

Defensores: Renzo Saravia ( ), Nicolás Otamendi ( ), Juan Foyth ( ), Germán Pezzella ( ), Ramiro Funes Mori ( ), Nicolás Tagliafico ( ), Marcos Acuña ( ) e Milton Casco (River Plate).

Meio-campistas: Rodrigo De Paul ( ), Leandro Paredes ( ), Roberto Pereyra ( ), Giovani Lo Celso (Betis), Ángel Di María (PSG), Guido Rodríguez (América-MEX) e Exequiel Palacios (River Plate).

Atacantes: Lionel Messi ( ), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala ( ), Matías Suárez (River Plate) e Lautaro Martínez ( ).

*Argentina apresentou sua lista definitiva com 23 jogadores.

BOLÍVIA



Foto:

Goleiros: Saidt Mustafá (Bolívar), Rubén Cordano (Blooming), Carlos Lampe (San José), Javier Rojas (Nacional Potosí), Jorge Araúz (Royal Pari)

Defensores: Saúl Torres (Nacional Potosí), Diego Bejarano (Bolívar), Erwin Saavedra (Bolívar), Marvin Bejarano ( ), Roberto Fernández (Blooming), Luis Haquin (Puebla FC), Adrián Jusino (Bolívar), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero), Ronny Montero (Wilstermann), José María Carrasco (Blooming)

Meio-campistas: Leonel Justiniano (Bolívar), José Vargas (Blooming), Alejandro Chumacero (Puebla FC), Raúl Castro (The Strongest), Ramiro Vaca (The Strongest), Diego Wayar (The Strongest), Paúl Arano (Blooming), Fernando Saucedo (Wilstermann), Alexis Ribera (Oriente Petrolero), Daniel Camacho (Aurora), Henry Vaca (The Strongest), Samuel Galindo (Always Ready)

Atacantes: Leonardo Vaca (Blooming), Gílbert Álvarez (Wilstermann), Marcelo Martins (Shijiazhuang-CHI), Rodrigo Ramallo (San José)

*Os bolivianos divulgaram uma pré-lista com 31 nomes.

BRASIL



Foto: Getty Images

Goleiros: Alisson ( ), Cássio ( ) e Ederson (Manchester City)

Defensores: Alex Sandro (Juventus); Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves (PSG); Éder Militão ( ), Fagner (Corinthians), Filipe Luís ( ) e Miranda (Inter de Milão)

Meio-campistas: Allan ( ); Philippe Coutinho e Arthur (Barcelona); Casemiro ( ), Fernandinho (Manchester City) e Lucas Paquetá ( )

Atacantes: David Neres (Ajax), ( ), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison ( )

*Brasil apresentou sua lista definitiva com 23 jogadores.

CHILE

*Ainda não divulgou sua lista.

COLÔMBIA



Foto: Getty Images

Goleiros: Ospina (Napoli), Montero ( ), Vargas ( ), Quintana (Atlético Huila-COL), Diego Novoa (Equidad Seguros - COL) e Éder Chaux (Patriotas-COL)

Defensores: Felipe Aguilar ( ), Murillo (Barcelona), Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Zapata (Milan), Lucumí ( -BEL), Santiago Arias (Atlético de Madrid), Palacios ( ), Orejuela ( ), Cristian Borja (Sporting-POR), Déiver Machado (Atlético Nacional), William Tesillo (León-MEX) e Fabra (Boca Juniors).

Meio-campistas: Cuéllar ( ), Campuzano (Boca Juniors), Raúl Loaiza ( ), Víctor Cantillo ( ), Wílmar Barrios ( ), Lerma (Bournemouth), Cardona ( ), Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América-MEX) e James Rodríguez ( de Munique).

Atacantes: Yairo Moreno (León-MEX), Luis Díaz (Junior Barranquilla), Ibargüen (América-MEX), Falcao García ( ), Zapata ( ), Carlos Bacca (Villarreal), Rafael Borré (River Plate), Sebastián Villa (Boca Juniors), Chará (Atlético Mineiro), Roger Martínez (América-MEX) e Luis Muriel (Fiorentina).

*Os colombianos divulgaram uma pré-lista com 40 jogadores.

EQUADOR



Foto: Getty Images

Goleiros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Máximo Banguera( ) e Pedro Ortiz ( )

Defensores: Gabriel Achilier (Morelia-MEX), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor-TUR), Robert Arboleda ( ), Xavier Arreaga( -EUA), Pedro Pablo Velasco (Barcelona de Guayaquil), José Quintero ( ), Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS) e Beder Caicedo (Barcelona de Guayaquil).

Meio-campistas: Jefferson Intriago (LDU), Jefferson Orejuela (LDU), Jhegson Méndez ( -EUA), Carlos Gruezo (Dallas-EUA), Andrés Chicaiza (LDU), Renato Ibarra (América do ), Antonio ( ), Romario Ibarra ( -EUA) e Ayrton Preciado ( – México)

Atacantes: Enner Valencia ( -MEX), Ángel Mena (León-MEX) y Carlos Garcés (Delfín)

* apresentou sua lista definitiva com 23 nomes.

¡Ya está listo el equipo de todos, estos son nuestros 23 jugadores para la Copa América de Brasil 🇧🇷 2019!#PorUnNuevoDesafio 🇪🇨 pic.twitter.com/HcerG2ugmd — FEF Ecuador (@FEFecuador) 20 de maio de 2019

JAPÃO

*Ainda não apresentou sua lista.

CATAR

*Ainda não apresentou sua lista.

PARAGUAI



Foto: Getty Images

Goleiros: Gatito Fernández ( ), Antony Silva ( ), Alfredo Aguilar ( ), Juan Espínola ( ).

Defensores: Juan Escobar (Cerro Porteño), Jorge Moreira (River Plate), Iván Piris ( ), Fabián Balbuena ( ), Bruno Valdez ( ), Robert Rojas (River Plate), Gustavo Gómez ( ), Junior Alonso (Boca Juniors), Saul Salcedo (Huracán), Iván Torres ( ), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño).

Meio-campistas: Rodrigo Rojas (Olimpia), Richard Sánchez (Olimpia), Cristhian Paredes ( ), Robert Piris da Motta (Flamengo), Richard Ortíz (Olimpia), Celso Ortíz ( ), Matías Rojas (Defensa y Justicia), Diego Valdez (San Lorenzo), Miguel Almirón ( ), Oscar Romero (Shanghai Shenhua), Romero Gamarra (New York RB).

Atacantes: Derlis González (Santos), Hernán Pérez ( ), Héctor Villalba ( ), Antonio Sanabria ( ), Federico Santander (San Lorenzo), Roque (Olimpia), Carlos González ( ), Oscar Cardozo (Libertad), Sebastián Ferreira (Morelia-MEX), Cecilio Domínguez (Independiente), Braian Samudio (Caykur Rizespor), Lorenzo Melgarejo ( ), Ángel Romero (Corinthians), Juan Manuel Iturbe (Pumas).

*Os paraguaios divulgaram uma pré-lista com 40 jogadores.

PERU



Foto: Getty Images

Goleiros: Pedro Gallese ( ), José Carvallo (Universitario), Patricio Álvarez ( ) e Carlos Cáceda ( ).

Defensores: Luis Abram (Vélez Sarsfield), Luis Advíncula ( ), Miguel Araujo ( ), Alexander Callens (New York City), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Universitario), Marcos López ( ), Christian Ramos (Melgar), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Trauco (Flamengo) e Carlos Zambrano (Basil).

Meio-campistas: Armando Alfageme (Universitario), Pedro Aquino (León), Alexis Arias (Melgar), Josepmir Ballón ( ), Cristian Benavente (Pyramids), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Wilder Cartagena (Alianza Lima), Christian Cueva (Santos), Edison Flores ( ), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor), Leonardo Mifflin (Melgar), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Joel Sánchez (Melgar), Renato Tapia (Willem II) e Yoshimar Yotún ( ).

Atacantes: André Carrillo (Al-Hilal), Gabriel Costa (Colo Colo), Beto da Silva (Lobos BUAP), Jefferson Farfán (Lokomotiv), Paolo Guerrero ( ), Andy Polo (Portland Timbers), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Yordy Reyna ( ) e Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

*Os peruanos divulgaram uma pré-lista com 40 jogadores.

Presentamos la lista provisional de convocados de la @SeleccionPeru 🇵🇪 del profesor Ricardo Gareca para la Copa América Brasil 2019.



¡Sigamos siendo la #MejorHinchadaDelMundo y alentemos a nuestra ‘Blanquirroja’!#ArribaPerú pic.twitter.com/5LzLzOdHqz — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 15 de maio de 2019

URUGUAI

*Ainda não apresentou sua lista.

VENEZUELA



Foto: Getty Images

Goleiros: Wuilker Fariñez (Millonarios/ ), Rafael Romo (APOEL/Chipre), Joel Graterol ( ) e Alain Baroja (Caraca).

Defensores: Yordan Osorio ( de Guimarães/ ), Jhon Chancellor (Al-Alhi/ ), Nahuel Ferraresi (Peralada/ ), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona/Espanha), Williams Velásquez (JEF United/ ), Ronald Hernández (Stabaek/Noruega), Alexander González (Elche/Espanha), Pablo Bonilla (Portuguesa FC), Roberto Rosales (Espanyol/Espanha), Rolf Feltscher (LA Galaxy/EUA), Luis Mago (Palestino/ ) y Bernardo Añor (Caracas).

Meio-campistas: Tomás Rincón ( / ), Júnior Moreno ( /EUA), Agnel Flores (Atlético ), Arquímedes Figuera ( ), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe/Colombia), Bernaldo Manzano ( ), Yangel Herrera ( /Espanha), Renzo Zambrano (Portland Timbers/EUA), Darwin Machís (Cádiz/Espanha), Yeferson Soteldo (Santos/Brasil), Jhon Murillo (Tondela/Portugal), Juan Pablo Añor (Huesca/Espanha), Rómulo Otero (Al Wahda/ ), Luis González (Deportes Tolima/Colômbia), Jefferson Savarino ( /EUA), Erickson Gallardo (Zamora), Samuel Sosa (Talleres/Argentina) e Adalberto Peñaranda (Watford/ ).

Atacantes: Salomón Rondón (Newcastle/Inglaterra), Jose Martínez (Atlanta United/EUA), Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima/Argentina), Fernando Aristeguieta (América de Cali/Colômbia), Jhonder Cádiz (Vitoria de Setúbal/Portugal) e Andrés Ponce (Anzhi/ ).

*Venezuelanos divulgaram uma pré-lista com 40 jogadores.