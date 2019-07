Messi não volta a campo para receber medalha de terceiro após ser expulso

Messi não voltou para o gramado da Arena Corinthians para receber a medalha de terceiro lugar depois da vitória argentina por 2 a 1 sobre o Chile

Lionel Messi preferiu ficar no vestiário a subir para o gramado da Arena para receber a medalha de terceiro colocado da . Expulso no fim do primeiro tempo , o camisa 10 da não voltou ao campo após a vitória por 2 a 1 sobre o . Enquanto o restante do elenco pegava as medalhas de bronze, Messi não deu as caras.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O argentino foi expulso aos 36min do primeiro tempo e deixou o gramado contrariado com a decisão do árbitro paraguaio Mario Vivar, que lhe deu o cartão vermelho após confusão com Medel - o chileno também foi excluído da partida.

Na confusão, as imagens mostraram um Messi muito mais na defensiva em relação a Medel. O chileno partiu para cima ao menos duas vezes, com peitadas. Messi ficou parado, sem recuar, e passou o braço por trás da cabeça do chileno. O árbitro chegou correndo e mostrou o vermelho para ambos.

A cerimônia de premiação na Arena Corinthians também teve a entrega da medalha de cobre para o elenco do Chile, num episódio marcado pelo baixo astral.

Mais artigos abaixo

Segunda expulsão da carreira

A expulsão deste sábado foi apenas a segunda de toda a carreira de Messi . A outra foi também pela Argentina, em um amistoso contra a Hungria, em agosto de 2005 (os argentinos venceram por 2 a 1). Pelo , Messi jamais foi expulso em cerca de 15 anos de carreira.