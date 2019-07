Argentina x Chile: albicelestes ficam com 3º lugar em jogo marcado por expulsão de Messi

e fizeram um jogo quente em uma tarde fria na Arena para a disputa de terceiro lugar. Os albicelestes começaram melhor e abriram 2 a 0 com Sergio Aguero e Paulo Dybala. Tudo mudou quando Lionel Messi foi expulso depois de confusão com Gary Medel, que também recebeu o vermelho. Protestos argentinos e do público não mudaram a ideia da arbitragem sobre o cartão exibido ao camisa 10. O segundo tempo também foi agitado, e os chilenos descontaram de pênalti com Arturo Vidal.