Messi mantém sua posição... Será que vai jogar contra a Jordânia?

A Argentina, que já garantiu a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo 10, se prepara para disputar sua última partida da fase de grupos contra a Jordânia, na manhã do próximo domingo, horário de Greenwich.

A partida dá ao técnico Lionel Scaloni a oportunidade de fazer algumas alterações na escalação titular, mas os olhares estão voltados para a situação do lendário Lionel Messi, em meio a especulações sobre se ele receberá um descanso antes das fases eliminatórias ou se entrará em campo para continuar brilhando no torneio.

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De acordo com a rede“BeIN Sports”, o capitão da seleção argentina, que marcou cinco gols no torneio até agora, insiste em entrar em campo contra a Jordânia.

A comissão médica está avaliando a possibilidade de escalá-lo na equipe titular ou colocá-lo em campo no segundo tempo, com o objetivo de gerenciar a carga física sem privar a torcida de vê-lo em ação.

Ao mesmo tempo, o goleiro Emiliano “Dibo” Martínez, que se recuperou de uma fratura no dedo, pressiona para voltar à escalação titular, em consonância com sua natureza competitiva.

Por sua vez, a rede “ASPN – Argentina” informou que Messi quer jogar, pois acredita que manter a forma física e o ritmo de jogos é importante, e não porque queira marcar mais gols.

“O Pulga” considera que ficar 11 dias sem jogar é um período muito longo e acredita que atuar contra a Jordânia, mesmo que por poucos minutos, o ajudará a manter a afiação, para estar pronto para as oitavas de final.