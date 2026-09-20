O argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami e embaixador da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), doou a quantia de 2,6 milhões de euros para contribuir com a construção de um enorme complexo hospitalar dedicado ao tratamento do câncer infantil na cidade espanhola de Barcelona, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

O centro San Juan de Dios para o tratamento do câncer infantil em Barcelona poderá receber ao menos 400 pacientes por ano, em um passo que visa oferecer um atendimento integral às crianças acometidas pelo câncer, ao reunir os diversos serviços ligados ao tratamento do câncer infantil em um só lugar.

Essa nova iniciativa humanitária se soma a uma série de ações beneficentes às quais o nome de Messi esteve associado ao longo dos últimos anos, em meio à sua atuação constante nas áreas da saúde, educação e esporte.

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O site oficial da fundação beneficente de Messi apresenta uma série de iniciativas das quais o jogador participou ou ajudou a apoiar, entre elas o auxílio no financiamento de pesquisas sobre a leucemia em crianças, a doação de equipamentos médicos a um hospital na cidade de Rosário, sua terra natal na Argentina, além do apoio a um projeto voltado ao combate à desnutrição infantil em Moçambique.

Por meio dessas iniciativas, Messi segue usando sua influência e sua fama mundial em apoio a uma série de causas humanitárias, especialmente aquelas ligadas à saúde das crianças, como extensão de sua atuação beneficente fora dos campos de futebol.