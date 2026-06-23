Messi lidera a lista... Ronaldo iguala o recorde de Klose contra o Uzbequistão

O astro português Cristiano Ronaldo alcançou um marco notável na Copa do Mundo, ao consolidar sua posição entre os jogadores com mais partidas disputadas na história da competição.

O capitão da seleção portuguesa foi titular na partida contra o Uzbequistão na noite desta quarta-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, elevando seu total para 24 partidas disputadas na história de suas participações na Copa do Mundo.

Com esse número, Ronaldo subiu para o terceiro lugar na lista dos jogadores com mais partidas disputadas na Copa do Mundo, depois de ultrapassar o empate com o lendário zagueiro italiano Paolo Maldini (23 partidas).

Além disso, Ronaldo igualou o lendário alemão Miroslav Klose, que detém o mesmo número.

Atualmente, apenas o argentino Lionel Messi, que lidera a lista com 28 partidas, e o alemão Lothar Matthäus, em segundo lugar com 25 partidas, estão à frente de Ronaldo.

E o “Don” poderá igualar o recorde de Matthäus caso entre em campo contra a Colômbia na partida da última rodada da fase de grupos.

As participações de Ronaldo ocorreram ao longo de seis edições diferentes: seis partidas em 2006, quatro em 2010, três em 2014, quatro em 2018, cinco em 2022, além de duas partidas na edição atual.