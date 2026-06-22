Messi leva a Argentina às oitavas de final e se torna o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo

A Argentina se classificou na segunda-feira para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória sobre a Áustria. A atual campeã mundial venceu por 2 a 0 em Dallas, graças a dois gols históricos de Lionel Messi, que com isso se tornou o único detentor do recorde de maior artilheiro de todos os tempos na Copa do Mundo. Messi, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, chega assim a dezoito gols marcados na Copa do Mundo.

Desde os primeiros minutos, tudo girou em torno de Messi. Já aos três minutos, a Argentina reclamou um pênalti após Lautaro Martínez ter caído dentro da área. O árbitro inicialmente deixou o jogo prosseguir, mas, após uma longa consulta ao VAR, acabou indicando a marca do pênalti.

A oportunidade ideal para Messi fazer história parecia ter surgido logo no início da partida. O atacante de 38 anos se posicionou atrás da bola, mas chutou o pênalti dramaticamente para fora do gol de Alexander Schlager. O goleiro austríaco permaneceu em pé por um longo tempo, o que fez com que Messi hesitasse visivelmente.

A Argentina continuou sendo a equipe dominante. Messi esteve perto de abrir o placar com um chute que foi bloqueado e teve outra chance após mais de meia hora de jogo. A Áustria, no entanto, se manteve firme e parecia que iria chegar ao intervalo sem sofrer gols.

Aos 38 minutos, o gol finalmente saiu. Facundo Medina cruzou da esquerda, e Thiago Almada deixou a bola passar com inteligência. Messi apareceu na entrada da grande área e chutou com convicção com o pé esquerdo: 1 a 0. Esse foi seu décimo sétimo gol em Copas do Mundo, com o qual ele ultrapassou o alemão Klose como maior artilheiro de todos os tempos em Copas do Mundo.

Pouco antes do intervalo, Lautaro Martínez escapou impune de uma entrada violenta contra Konrad Laimer. O árbitro não percebeu a jogada e o VAR também não interveio: nenhum cartão para o atacante da Argentina.

Após o reinício, a equipe do técnico Lionel Scaloni controlou a partida. Nicolás Otamendi entrou em campo no lugar do contundido Cristian Romero, enquanto a Áustria buscava novos impulsos. O nome de maior destaque que saiu do banco foi o do ex-atacante do FC Twente, Marko Arnautovic, que entrou em campo aos 68 minutos.

Nesse meio tempo, Messi continuou perigoso. Uma tentativa do astro passou ao lado do gol aos 65 minutos, embora Schlager ainda tivesse que fazer uma defesa. A Áustria ganhou mais intenções ofensivas com as substituições, mas não conseguiu colocar a defesa argentina em apuros.

A decisão acabou surgindo bem no final do tempo de acréscimo. O reserva Julián Álvarez viu seu chute ser defendido por Schlager, mas Leandro Paredes manteve o ataque vivo. O meio-campista recuou a bola para Messi, que, com garra e muita determinação, conseguiu marcar na segunda tentativa, fechando o placar em 2 a 0.

Com seis pontos em duas partidas, a Argentina garante sua vaga na segunda fase. A Áustria soma três pontos e ainda não está classificada.