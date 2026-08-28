Messi impôs sua vontade? Inter Miami quebra o silêncio

Guillermo Hoyos, técnico interino do clube norte-americano Inter Miami, negou as notícias que circulam sobre a escolha pessoal do craque argentino Lionel Messi pelo novo treinador da equipe, Cristian "Kily" González, afirmando que a contratação se deu com base em uma decisão oficial da diretoria do clube.

O Inter Miami havia anunciado ontem, quinta-feira, que González assumiria oficialmente a direção técnica da equipe assim que obtivesse as autorizações de trabalho necessárias, com Hoyos permanecendo no cargo como técnico interino durante o período atual.

Hoyos disse, em declarações divulgadas pelo site ESPN: "Não, não foi ideia de Messi contratar González; foi uma decisão da instituição. Acredito que Messi tem a influência natural esperada de jogadores que possuem essa personalidade e grandeza; e imagino que a situação seja parecida em outros lugares. Quando você está no Boca Juniors, por exemplo, pode consultar um jogador como Leandro Paredes, porque Paredes é um verdadeiro símbolo do clube e suas palavras têm peso real sobre a permanência de um técnico ou a chegada de outro".

González e Messi têm uma breve história com a camisa da seleção argentina; eles foram companheiros como jogadores em dois confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo, diante de Peru e Uruguai, em 2005.

González assume a função em um momento em que o Inter Miami atravessa uma sequência de resultados negativos, sem conquistar nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, com 4 derrotas e um único empate em todas as competições, incluindo a Leagues Cup e a liga norte-americana, apesar de a equipe ocupar a segunda posição na tabela de classificação da Conferência Leste, com 39 pontos em 21 partidas.

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Hoyos revelou a transparência da diretoria do clube na comunicação sobre a mudança das comissões técnicas, ressaltando a inexistência de qualquer crise em torno da chegada de González, ao esclarecer: "Os canais de comunicação estiveram abertos desde o primeiro dia, e isso é algo natural, considerando a forma como interviemos para lidar com uma determinada situação. E agora encontraram a pessoa que considero a opção ideal, pois ele tem alta competência e capacidade real de levar o clube ao patamar que merece, e os grandes jogadores continuarão brilhando".

Hoyos afirmou que permanecerá à disposição de González durante a fase de transição, para facilitar sua adaptação à equipe e à liga norte-americana, dizendo: "Estamos abertos a todas essas situações e, quando Kily chegar, com certeza nos reuniremos para conversar e dialogar, pois trabalhamos a serviço do clube. Gostaria de agradecer a todos os funcionários que nos deram um apoio excepcional. Isso não é algo dramático, mas sim uma oportunidade de melhorar, evoluir e crescer, e cabe a nós oferecer total apoio nesse sentido".

Vale lembrar que Hoyos estará ausente do banco de reservas do Inter Miami no confronto de sábado diante do CF Montréal, no estádio "Naw Stadium", devido à suspensão de uma partida que lhe foi imposta por sua reiterada violação da política da liga relativa ao atraso no pontapé inicial.