Messi fica no PSG ou volta ao Barcelona? A decisão só sai depois da Copa

Qualquer decisão sobre o futuro de Lionel Messi será tomada depois da Copa do Mundo, conforme a GOAL pôde apurar

Apesar de muita especulação, os torcedores do Camp Nou terão que acalmar os ânimos com um possível retorno ao clube para Messi. Segundo a imprensa espanhola, o craque argentino deve retornar ao clube após seu fim de contrato com o Paris Saint-Germain, da França, no verão europeu de 2023.

Porém, conforme a GOAL pôde apurar, nada foi - ou será - decidido antes da Copa do Mundo, que acontece no Qatar, entre os dias 20 de novembro a 18 de dezembro, quando o craque buscará o título do torneio com a Argentina.

Sem surpresa, o PSG quer manter o jogador de 35 anos na capital francesa e está ansioso para oferecer a ele um novo contrato. Eles ainda não chegaram a um acordo quanto ao tempo de acordo, mas a estrutura do contrato em potencial provavelmente será uma extensão inicial de um ano, com a opção de mais 12 meses.

Mesmo assim, o foco total de Messi está atualmente em ajudar o PSG, conquistar a sua primeira Liga dos Campeões, e a Argentina, para ganhar o Mundial. Aliás, a Copa do Mundo é um troféu que o atacante não conquistou em sua carreira até agora e o próximo torneio pode ser o último pelo seu país.

Por esse motivo, ele não tomará uma decisão até que isso termine, o que significa que seu futuro permanecerá indeciso até o fim do ano, conforme a GOAL apurou.

Aliás, quanto aos rumores de um possível retorno de Messi ao Barcelona, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, ex-companheiro do argentino, acredita que falar sobre um possível retorno do jogador no verão de 2023 só atrapalhará o futuro das partes.

Em entrevista coletiva, Xavi disse: “Com Leo, vamos ver, mas não é o momento de falar sobre isso agora. Você sabe o amor que eu tenho por ele. Ele é um amigo e sempre desejo seu melhor."

"O Barça é a casa dele, mas também não estamos fazendo nenhum favor a ele falando sobre (seu futuro). Vamos deixá-lo em paz para aproveitar seu tempo em Paris e desejar-lhe tudo de bom”, afirmou.

Do lado de Messi, como mencionado, há muita calma em Messi no momento, sem ter que se preocupar com seu futuro. Pela Liga dos Campeões, o craque argentino estará em campo com o PSG, nesta quarta-feira (5), contra o Benfica, no Estádio da Luz, às 16h (de Brasília).