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Messi faz isso de novo: dois recordes em uma única noite

Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Cabo Verde
EUA

Os números desmoronam sob os pés do pulguinha

Lionel Messi marcou seu 20º gol na história da Copa do Mundo, durante a vitória da Argentina sobre Cabo Verde nas oitavas de final na noite desta sexta-feira, melhorando seu recorde histórico e reforçando sua posição como o maior artilheiro da história do torneio.

O “Pequeno Pulga” abriu o placar aos 29 minutos no Hard Rock Stadium, em Miami, após um passe magnífico de Lisandro Martínez, antes de controlar a bola com precisão e chutar com o pé esquerdo para o fundo da rede.

Messi, de 39 anos, elevou sua contagem para 7 gols em apenas 4 partidas na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em 8 partidas consecutivas na Copa do Mundo, em uma conquista sem precedentes que se soma ao seu já ilustre histórico.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro ampliou a vantagem sobre seu rival mais próximo, o francês Kylian Mbappé, que soma 18 gols na Copa do Mundo, apesar de este último ter marcado dois gols na terça-feira contra a Suécia (3 a 0), elevando sua contagem para 6 gols no torneio atual.

Messi também estabeleceu outro recorde ao disputar sua trigésima partida na Copa do Mundo, superando todos os jogadores da história, incluindo o lendário alemão Lothar Matthäus, que ficou com 25 partidas.

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