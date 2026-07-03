Messi faz isso de novo: dois recordes em uma única noite

Lionel Messi marcou seu 20º gol na história da Copa do Mundo, durante a vitória da Argentina sobre Cabo Verde nas oitavas de final na noite desta sexta-feira, melhorando seu recorde histórico e reforçando sua posição como o maior artilheiro da história do torneio.

O “Pequeno Pulga” abriu o placar aos 29 minutos no Hard Rock Stadium, em Miami, após um passe magnífico de Lisandro Martínez, antes de controlar a bola com precisão e chutar com o pé esquerdo para o fundo da rede.

Messi, de 39 anos, elevou sua contagem para 7 gols em apenas 4 partidas na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em 8 partidas consecutivas na Copa do Mundo, em uma conquista sem precedentes que se soma ao seu já ilustre histórico.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro ampliou a vantagem sobre seu rival mais próximo, o francês Kylian Mbappé, que soma 18 gols na Copa do Mundo, apesar de este último ter marcado dois gols na terça-feira contra a Suécia (3 a 0), elevando sua contagem para 6 gols no torneio atual.

Messi também estabeleceu outro recorde ao disputar sua trigésima partida na Copa do Mundo, superando todos os jogadores da história, incluindo o lendário alemão Lothar Matthäus, que ficou com 25 partidas.